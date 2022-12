À Harchies, le village de Noël se vit en roulottes

La jolie place du Rivage accueillera une trentaine de roulottes : anciennes confiseries, fourgons, voitures de ménage (roulottes d’habitation), roulottes de type manouche, nouvelles constructions ou encore roulottes de chantier customisées.

”Ce village de Noël ne pourrait pas être proposé sans la collaboration de plusieurs roulottiers passionnés par l’univers du cirque, de la foire et du voyage”, confie Véronique Stortoni, responsable de l’agence de développement local de Bernissart.

Ainsi, David Ballant accomplit depuis longtemps un minutieux travail de sauvegarde de roulottes foraines. Pierre Mainil, lui, est illustrateur de métiers forains et de décors de cirque. Le musée de la Foire de Saint-Ghislain mettra également une roulotte à disposition, celle ayant appartenu au dresseur de puces Wagner. La famille Beaudier, qui vit encore en roulottes dans l’Avesnois, sera là, de même que Luc Roobaert, qui a métamorphosé une roulotte de chantier. Nicolas Bouglione exposera sa dernière acquisition avant transformation tandis que le service Travaux de la commune sera aussi de la partie.

Plusieurs de ces roulottes servent de boutiques pour les commerçants. D’autres peuvent être visitées. Vous y rencontrerez leur propriétaire ou des forains retraités, parlant avec nostalgie de leur vie de voyageurs. Comme d’habitude, Marie-Christine Schrevens sera au rendez-vous. Josy-Gaby Ingelbert, “née sur la foire”, partagera sa passion pour le dessin.

Défi pour Viva for Life

”Grâce à toutes ces personnes qui ont à cœur de dévoiler leur hobby, leurs souvenirs ou la rénovation de leur roulotte, cette féerie est bien plus qu’un marché de Noël, assure Véronique Stortoni. Cerise sur le gâteau, pour cette neuvième édition, nous aurons l’honneur d’accueillir ce dimanche 18 après-midi la première étape du Viva for Life Tour dans le cadre de l’opération de solidarité Viva for Life. L’animatrice Fanny Jandrain sera sur place à partir de 16h pour la réalisation d’un défi visant à récolter des dons pour l’opération.”

D’autres animations sont programmées pour rythmer le week-end, comme une démonstration de forge et de coutellerie, une chorale de Noël, des fanfares, de l’orgue de Barbarie et bien sûr, la visite du Père Noël, qui accueillera d’ailleurs les familles dans sa roulotte les deux jours de 16h à 19 h.

La féérie d’hiver en roulottes est accessible ce samedi 17 de 14h à 21h et ce dimanche 18 de 11h à 21 h. Infos : veronique.stortoni@bernissart.be (069/590561).