”Il y a un problème d’évacuation des eaux et cela occasionne des infiltrations chez les voisins, concède Frédérick Baert. La police de l’Environnement est passée et le bourgmestre a ensuite pris une ordonnance. Je sais que je dois me mettre en ordre mais encore faut-il trouver des entrepreneurs. J’ai un rendez-vous la semaine prochaine ; j’espère trouver une solution.”

Néanmoins, Frédérick n’est pas tout à fait optimiste et envisage même une faillite s’il ne parvient pas à trouver une issue rapidement. “L’affaire continue de tourner mais malgré tout, le Covid puis l’explosion des prix de l’énergie nous ont déjà quand même mis en difficultés. Maintenant, l’interruption forcée de l’activité constitue le coup de grâce… Nous avions quelques difficultés avec les fournisseurs et ça ne risque pas de s’arranger. Trois ou quatre mois seront sans doute nécessaires avant de pouvoir mettre le bâtiment en conformité. Mais il sera trop tard. Sans rentrées, il sera délicat de payer les salaires.”

Le bourgmestre, Roger Vanderstraeten, confirme que le problème provient du rejet des eaux usées. “Les nuisances sont manifestes pour les voisins et après le passage de la police de l’Environnement, je n’ai eu d’autre solution que de faire fermer l’activité. C’est une question d’hygiène publique. Maintenant, mon but n’est certainement pas d’ennuyer cet entrepreneur. Dès qu’il se sera mis en ordre, il pourra relancer son activité.”