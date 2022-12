Stambruges : un marché de Noël solidaire au cœur d’une maison qui brille de mille feux

Auteur et réalisateur bien connu en Wallonie picarde, le Stambrugeois Lionel Croes est aussi le président d’une association humanitaire fondée voici près de 15 ans. “Le point de départ a été mon ‘‘adoption’’ par une famille de pêcheurs au Sénégal, en 2007. Depuis ce jour, cette famille est devenue la mienne et pour remercier le village de leur accueil et faciliter son développement durable, j’ai créé Solidarité Belgique Sénégal”, nous dit-il. “Nous avons déjà construit là-bas des puits en collaboration avec Jean-Denis Lejeune, réalisé un long-métrage, soigné plus de 120 cas de cataracte, construit des classes à Diarrère, etc. Aujourd’hui, une équipe de bénévoles dévoués m’aide à récolter des fonds pour un voyage en janvier 2024 qui aura pour but de nettoyer des plages et de sensibiliser les citoyens à la pollution des mers par le plastique.”