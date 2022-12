Peine sévère pour les agresseurs de LeuzArena

Les quatre individus qui avaient passé à tabac une bande de jeunes sur la terrasse de la cafétéria de LeuzArena, avaient récemment dû répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel. Tous avait minimisé leur implication dans la bagarre, pourtant seuls les coups du plus âgé des agresseurs présumés ne pouvaient être objectivés par les images des caméras de surveillance. Le plus costaud de la bande, actuellement détenu préventivement, avait clairement été défini comme le plus actif dans la bagarre et en avait même été désigné comme l’instigateur.