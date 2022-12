Leuze : un budget étriqué mais avec de beaux projets pour 6,5 millions €

”Nous allons bénéficier d’une capacité d’emprunt de près de 10 millions €, à répartir entre 2022 et 2026 suite à notre adhésion au plan Oxygène, souligne le bourgmestre Lucien Rawart. À ce stade, un crédit de départ de 1,9 million € est acquis. Le montant pour l’exercice 2023 n’a pas encore été validé mais nous disposons encore d’une provision plan Oxygène de 1 million €.”

Ce dispositif de soutien permettra surtout à Leuze de faire face aux cotisations de responsabilisation (pensions des agents contractuels ; 745 000 € pour cette année et 1,3 million € pour le CPAS) qui ne feront que croître au fil du temps.

Dépenses de transferts et de personnel : en hausse de 2,7 millions €

Le budget ordinaire est à l’équilibre avec des dépenses et des recettes estimées à 24 millions €. Sur base des exercices antérieurs, le résultat global affiche un boni confortable de 4 millions €. Un montant gonflé par l’inscription de la première enveloppe découlant du plan Oxygène. “Nos prévisions répondent aux objectifs du plan de gestion, accepté par le CRAC, et aux besoins de la population via le maintien des différents services”, précise M. Rawart.

Les recettes de transferts sont en nette progression puisqu’elles passeraient de 17,5 à 19,8 millions €. Cette situation s’explique principalement par le rendement (plus élevé) attendu des impôts et redevances : 12,7 millions €, soit une hausse de 1,8 million €. Les taxes n’ont cependant pas été majorées : l’IPP est maintenu à 8,8 % et le précompte immobilier à 2950 centimes additionnels.

Ce n’est pas une surprise, le poste lié au personnel pèse de plus en plus lourd. Les frais repris au budget 2023 atteignent 7,7 millions € contre 6,4 millions € en 2022.

”Au-delà des multiples indexations et des augmentations barémiques, nous sommes invités à limiter le coût net des dépenses de personnel à… 0 %.”

Gros point noir, les dépenses de transferts bondissent à 9,6 millions € (+ 1,4 million €) en raison des augmentations significatives de dotations. “Pour la police, la charge complémentaire sera de 500 000 €. Par contre, la contribution allouée au CPAS a pu être réduite à 2,6 millions € (3,5 millions € en 2022) tandis que pour la zone de secours, le crédit sollicité est de 440 000 € (au lieu de 506 000 €) grâce à l’intervention de la Province “, dit le maïeur.

Nouveau skatepark, maison de village à Gallaix, rénovation d’école…

En dépit de la situation délicate de la Commune, dont les difficultés se sont accentuées avec la flambée des factures énergétiques et des matériaux, la majorité MR-Idées a tenu à garder un niveau d’investissements raisonnable.

À l’extraordinaire, quelque 6,5 millions € ont été dégagés en vue de mener à bien divers projets : rénovation de l’église de Grandmetz, de l’école de Tourpes, des plaines de jeux, chantiers de voiries (avec l’avenue des Héros Leuzois comme gros morceau), l’aménagement d’une maison de village dans l’église de Gallaix, d’un nouveau skatepark près de la piscine, d’une liaison cyclable à Pipaix…