Leuze : des bornes électriques vont être déployées aux quatre coins de l’entité

Le projet a reçu l’assentiment de l’ensemble des élus communaux. Ces dispositifs seront répartis entre la ville et 5 villages, à savoir Pipaix, Willaupuis, Thieulain, Chapelle-à-Wattines et Tourpes.

Les trois bornes doubles seront aménagées en centre-ville, à la rue du Pont de la Cure, la place du Jeu de Balle et la rue Tour Saint-Pierre tandis que la rue d’Ath sera équipée d’une borne simple. “Le coût de la recharge ne sera plus imputé à la Commune mais à l’utilisateur qui paiera via une carte”, déclare le bourgmestre Lucien Rawart.

Des recharges beaucoup plus rapides qu’à la maison

Les installations seront particulièrement performances si l’on en juge par la tension électrique (3 x 400 volts) et la puissance, évaluée à 22 kilowatts.

”En comparaison avec une prise standard d’une habitation, qui nécessitera 14 heures de branchement, ces bornes permettront une recharge complète des véhicules en 1 h 30-2 h ", explique Nicolas Dumont, l’échevin de la Mobilité.

Indépendamment du projet porté par la Commune, il est heureux de voir d’autres initiatives se développer.

À la rue du Bergeant (quartier Bon-Air), un bureau de courtier en assurances est en train d’aménager 7 bornes électriques, lesquelles seront accessibles à la population. Sur le site de l’entreprise Lutosa, on en retrouvera bientôt une quarantaine, réservées cette fois aux membres du personnel.

Le conseiller socialiste Christian Ducattillon a félicité le collège “d’avoir fait les bons choix d’emplacements “, tout en l’invitant à étendre le réseau à l’avenir aux villages pas encore concernés (Grandmetz, Blicquy, Chapelle-à-Oie et Gallaix).

Des installations moins utiles dans les villages ?

Convaincu de la nécessité de déployer des bornes de rechargement rapide, Baptiste Leroy (Écolo) est en revanche assez dubitatif sur certains endroits, au cœur de villages. “Qui va réellement en profiter vu qu’il sera moins cher pour les citoyens roulant en véhicule électrique d’effectuer le rechargement directement chez eux ?”

”Ce ne sont pas des choix farfelus, soutient le jeune échevin Idées Nicolas Dumont. Nos villages vivent aussi au rythme de manifestations et tous les habitants n’ont pas la capacité de placer des bornes à leur domicile. Notre stratégie est d’avoir un équilibre entre la ville et nos zones rurales”