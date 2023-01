Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, vers 06h00 du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans une habitation de la rue du Petit Crespin à Pommerœul, dans l’entité de Bernissart. Venant de la caserne de Blaton (Bernissart), deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle, un véhicule de commandement et deux ambulances ont été envoyés sur place. Selon le lieutenant Géry Wallemacq, qui dirige l’intervention, "trois maisons sont en feu et on déplore trois blessés".

A 07h30, l’intervention des pompiers était toujours en cours.