"Le 16 février 2022, alors que mon client était aux toilettes, le prévenu est entré de force pour le masturber et lui tenir le sexe", a dit la partie civile.

La deuxième victime, autiste, avait parlé de faits similaires. Le prévenu avait procédé à une masturbation de force et lui avait pratiqué une fellation.

Le ministère public a expliqué que le 20 novembre 2021, vers 22 h 30, un éducateur de l’institution avait reçu des coups et avait fait l’objet d’un attentat à la pudeur. "Le prévenu lui avait barré le passage et avait fait usage de violence. Il a sorti son sexe et a demandé à l’éducateur s’il voulait le caresser. L’éducateur est parvenu à s’extraire de cette situation. Ce n’est visiblement pas la première fois que des épisodes de violence se produisaient avec le prévenu, pris de pulsions sexuelles. Il a voulu faire peur à l’éducateur".

Un QI de 52

Le ministère public ajoute que l’expertise réalisée sur le prévenu avait fait état d’un QI de 52. "Le trouble mental a aboli son discernement. Pour l’instant, le prévenu est soigné à Paris." Ce comportement envers l’éducateur et les agressions sexuelles sur les deux résidents ont incité le ministère public à solliciter l’internement de Mansour.

La défense a indiqué que son client contestait les viols même s’il y a eu masturbation et fellation. Elle préfère parler d’attentats à la pudeur. "Nous sollicitons l’acquittement pour les viols. Pour le reste, je vous demande de tenir compte de l’état mental de mon client."

Jugement le 23 février.