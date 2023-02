L’Authentique Brasserie à Blaton, c’est fini

"Malgré la pose des scellés, je pensais que la situation allait pouvoir se débloquer. En juillet déjà, j’avais sollicité un entrepreneur. Je l’ai relancé, comme d’autres d’ailleurs, mais je n’ai rien vu venir. Ça devenait compliqué, d’autant que la police ne voulait pas enlever les scellés tant que les travaux n’étaient pas achevés. Il aurait fallu attendre dans le meilleur des cas entre 4 et 6 mois".

Mauvaise publicité injustifiée

Pour Frédérick, l’équation n’était pas tenable : "Je n’étais pas certain de ne pas devoir faire face à d’autres problèmes. Il y a les frais et les charges à payer, plus mon salaire. La seule solution était d’arrêter. La faillite a été déclarée le 24 janvier. La curatrice est passée et je n’ai plus accès ni aux stocks ni aux machines".

Pour Frédérick, la mauvaise publicité qui lui a été faite n’est pas justifiée : "Quand on parle d’insalubrité, il s’agit de l’évacuation des eaux, pas d’un souci de propreté dans la fabrication de la bière."

Pas sous le même nom

L’entrepreneur conserve le moral malgré tout et envisage d’ailleurs de relancer une activité dans la bière, sa passion : "Mais à cause de cette mauvaise pub, ce ne sera pas sous le même nom".

Reste à voir aussi quand ? "Du matériel, j’en ai encore. Maintenant, si j’ai l’occasion de récupérer certaines choses ou de les racheter dans le cadre de la faillite, je le ferai. Ce que je vis en ce moment est peut-être un mal pour un bien. Si je relance une marque de bière, j’ai des clients prêts à me suivre".

Autre question, où ? "J’ai toujours été bien accueilli à Blaton mais ce ne sera plus dans les locaux actuels suite à un litige avec le voisinage. Ce qui est sûr, c’est que je veillerai à me mettre directement aux normes là où j’irai".