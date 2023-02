”Le Carnaval des Animaux” défile devant Christie Morreale et les bénéficiaires de la Pommeraie

Cette fantaisie “zozologique” se jouera du 25 février au 5 mars à Liège, mais avant les dix-huit représentations prévues dans la Cité Ardente, les artistes doivent répéter !

Alors depuis plusieurs jours maintenant, danseurs, acrobates et circassiens se transforment en poules, éléphants ou encore tortues dans la salle de sport de la Pommeraie, un centre d’accompagnement pour personnes adultes en situation de handicap situé à Ellignies-Saint-Anne.

”Nous avons été contactés par Luc Petit il y a quelques mois. Il était déjà venu dans le cadre du festival annuel des Pom’s d’Or. C’est une fierté qu’il ait pensé à nous pour trouver un lieu de répétitions. Et en plus, il souhaitait absolument que les bénéficiaires du centre puissent être en contact direct avec les artistes. La notion d’inclusion est remplie et c’est essentiel pour nous”, indique Éric Lenz, directeur de la Pommeraie.

Une visite sans filtre

La ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des chances, Christie Morreale s’est jointe ce lundi 13 février à un petit groupe d’adultes venu assister aux mises en scène.

Christie Morreale s’est entrenue avec les bénéficiaires de la Pommeraie. ©L.W.

”Luc Petit m’a interpellée à l’occasion de la cérémonie des Leaders wallons où il a été récompensé. Il m’a expliqué à quel point cela lui tenait à cœur de pouvoir co-construire un certain nombre de choses avec les personnes en situation de handicap. Je trouvais cela intéressant de venir le constater sur place. Souvent, on dit que ces personnes sont différentes, mais elles ont beaucoup à nous apprendre. Ça me nourrit d’aller à leur rencontre”, explique la ministre.

Sans filtre, les bénéficiaires présents ont pu lui partager leurs émotions quant à une telle opportunité. Par exemple, Domithille, qui a déjà participé aux répétitions, confie : “Ce qui est sûr, c’est que c’est un spectacle au-delà de l’imagination. Les costumes sont magnifiques et les danseurs sont très bien. J’observe leurs pas de danse. J’en ai fait quand j’étais jeune. C’est intéressant de voir que les techniques ne sont pas les mêmes que ce qu’on pourrait s’imaginer ou voir à la télévision”.

Domithille, l’une des résidentes du centre, a partagé son ressenti sur l’opportunité de pouvoir participer aux répétitions. ©L.W.

John : “Le spectacle me plaît beaucoup et me provoque des émotions. Je vois que ça prend du temps. Ils ont du courage et je les félicite. Ça me fait aussi penser aux animaux en voie de disparition et ce qu’on peut leur infliger”.

Tantôt dans la savane ou dans un aquarium, les tableaux artistiques s’enchaînent pour un public de privilégiés déjà conquis. “On a tendance en Wallonie à ne jamais être assez fier de nos artistes, or, Luc Petit en est un grand. Il y a une plus-value dans sa démarche”, souligne Christie Morreale.

Un énorme miroir incliné renvoie l’image de ce qui se passe sur la scène. ©L.W.

Bruno Coppens a-t-il les traits du roi de la savane ?

L’auteur du texte du spectacle, Bruno Coppens pensait au départ ne faire office que de narrateur. “Mais Luc Petit m’a demandé d’incarner le lion et dans ma vie, je fais confiance à ceux qui me proposent quelque chose. Je me dis qu’il pense que je suis à la hauteur pour ce rôle et je veux l’être”.

Avec toute sa créativité et ses jeux de mots à gogo, le comédien relie les univers animaliers. “Le personnage est très solennel au début. Il pense qu’il va pouvoir sauver le monde, mais il se rend compte que lui-même est tué par l’homme. Pour remplir sa tâche, il va être aidé par d’autres animaux”.

Bruno Coppens a déjà eu l’occasion de jouer à Liège avec l’OPRL, mais jamais en tant que roi de la savane. “J’ai un peu un côté félin, c’est-à-dire que je préfère contourner les choses par l’humour par exemple. J’aime parvenir à mon but comme un chat, plutôt qu’un lion”.