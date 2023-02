Leuze : des produits frais et locaux proposés par l’épicerie Sup’R à la descente du train

Au total, sept producteurs écouleront leurs produits dans dix gares, dont une est implantée en Wallonie picarde : Leuze-en-Hainaut, les autres étant situées à Braine-le-Comte, Jurbise, La Louvière-Sud, Luttre, Mol, Saint-Ghislain, Schaerbeek, Sint-Niklaas et Waremme.

Nathalie Preillon a ouvert en 2017 son épicerie à tendance zéro déchet, à Belœil. Ses produits peuvent désormais être retirés le lundi après-midi dans le hall de la gare de Leuze. ©ÉdA

En ce qui concerne la gare de Leuze, un partenariat a été conclu avec l’épicerie locale, vrac et bio “Sup’R” établie à Belœil, dans le hameau des Écacheries. Les marchandises préalablement commandées via le site internet (www.sup-r.be/points-d-enlèvement) pourront être retirées dans le hall de la gare tous les lundis entre 15 h 30 et 18 h 30.

L’appel à candidats avait été ouvert à tous les producteurs locaux et associations de producteurs, et donc aussi à de plus petits acteurs dans ce type de services.

Les projets retenus proposent une base de fruits et légumes et une vente au client, avec au maximum un intermédiaire. “Les autres critères sont de disposer d’une expérience dans la vente en circuit court mais aussi d’être en capacité de fournir des produits frais tout au long de l’année et de disposer d’un site web incluant la commande en ligne.” Les produits proviennent à 70 % minimum d’un rayon de 30 km autour de la gare “, indique la SNCB.

Le principe est simple : la SNCB met à disposition un espace et élabore un contrat avec le producteur, qui tient un stand une fois par semaine ou installe un distributeur automatique ou des casiers sécurisés.

La volonté d’étendre le concept

Un projet pilote avait été mis en place en mai 2021 dans quelques gares. L’action jugée qualitative par les clients et voyageurs a aussi mené à des candidatures spontanées de plusieurs producteurs locaux. La SNCB avait ensuite lancé, en septembre 2022, un appel à candidats en vue d’installer des points de collecte dans un plus grand nombre de gares.

Un nouvel appel à candidats sera prochainement mis en place afin d’étendre le concept.