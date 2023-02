Cette mouture 2023 avait déjà mis en lumière les jubilaires que sont les Vénitiens (20 ans), les Capiaux d’Sots et les Chiqueux d’Caramels (25 ans), les Marmitons et les Bagnards (30 ans). Ces derniers, après quelques péripéties, étaient bien présents avec leurs géants dans le “pu biau des villôges”, et c’est tant mieux.

Il est vrai que la crise sanitaire a quelque peu secoué plusieurs sociétés carnavalesques, mais la motivation et l’envie de perpétuer cette tradition étaient plus fortes. Mieux, le carnaval s’est même garni de nouveaux groupes. Les Sobriquets et leur partenariat avec l’école de cirque, les Discovers et les Basylands ont ainsi sorti leurs attributs pour la première fois, histoire de colorer et d’animer encore un peu plus le cortège.

Cette journée aura donc été jalonnée de moments forts : rassemblement aux abords de la place, défilé, danses, chants, musiques, rondeau des enfants et parcours vers les stands et établissements Horeca. Le crachin qui a accompagné les groupes n’aura pas réussi à gâcher la fête.

Après avoir entonné l’hymne local baséclois à l’issue du rondeau final qui débutait vers 22h30, les participants et le public ont pu assister à un magnifique feu d’artifice

Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore rassasiés, le crossage en rue de ce mercredi des Cendres (devenu à Basècles le raclot du carnaval) permettra de prendre un bon bol d’air frais et de décompresser après un mois et demi de festivités mais aussi d’efforts.