Nouvelle aide d’urgence au Centre omnisports de Bernissart

”Afin d’éviter la fermeture des installations, ce qui causerait un préjudice pour la commune en privant les enfants des écoles et la population de ce service et nécessiterait ensuite un redémarrage toujours très coûteux en énergie, afin aussi d’éviter de devoir prendre quatre délibérations de collège pour les mois de septembre à décembre 2022 à faire ratifier par le conseil communal, il a été décidé d’augmenter la dotation communale de 140 000 €, soit une moyenne de 35 000 € par mois. Ceci permettra de couvrir les factures qui courent jusqu’à la fin de l’année 2022”, a expliqué l’échevin des Finances, Luc Wattiez.

Les montants ne seront versés qu’au fur et à mesure de la fourniture par l’ASBL qui gère le COP, des factures réelles reçues.

En 2023, la commune paiera l’énergie

Aurélien Mahieu (6tem-ic) se demande s’il n’y a pas une solution plus globale à mettre en œuvre.

Selon Luc Wattiez, des mesures ont déjà été tentées mais n’ont pas eu l’impact escompté. “Fermer, nous l’avons fait durant les vacances scolaires. Diminuer la température de l’eau aussi, mais ça n’a pas eu beaucoup d’impact”.

Il faut dire que si les adultes peuvent supporter cette baisse de température dans le grand bassin, il en va autrement des bambins dans le petit. Le risque était de perdre une partie de la clientèle.

Et bien sûr, revoir les tarifs à la hausse n’a pas encouragé les nageurs et les écoles à venir plus…

Et pour 2023 alors ? Le budget 2023 avait été présenté avec une dotation au COP en baisse de 158 731 €. Luc Wattiez avait souligné “qu’en tenant compte des dépenses liées à l’électricité et au gaz, on est à plus de 350 000 € de frais annuels. Dès lors, on diminue la dotation au COP mais c’est la commune désormais qui va prendre en charge les dépenses relatives à l’électricité et au gaz.”