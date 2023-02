Il est notamment poursuivi pour le vol avec violence, la nuit du 20 au 21 octobre 2021, des clés d’un véhicule, d’une pochette contenant un GSM et de cartes bancaires, au préjudice d’un homme avec lequel il venait de sympathiser dans un bistrot.

Rudy avait invité l’homme chez lui : “A un moment, il m’a demandé de faire le plein de son véhicule et d’aller lui chercher 20 €. Comme sa carte ne fonctionnait pas, il m’a dit de me rendre sur l’aire d’autoroute de Saint-Ghislain pour prendre de l’essence parce que là, ça allait fonctionner.”

Bizarre. Encore plus surprenant puisque Rudy n’a pas le permis. Il n’a pas conduit ce jour-là. Mieux, il dit que deux gitans rencontrés près de chez lui l’ont véhiculé. Bref, une histoire à dormir debout.

Il menace les policiers

”Par après, vous avez menacé les policiers verbalement et physiquement et vous avez donné des coups de pied dans leur véhicule en tenant des propos insultants, menaçant de vous en prendre à leur famille”, lui rappelle la présidente.

Trou de mémoire, le prévenu ne s’en souvient plus. De son côté, le ministère public estime qu’il y a assez d’éléments qui montrent que le prévenu a donné une gifle à l’homme qu’il avait rencontré au café et qu’il a exigé les clés du véhicule, son GSM et ses cartes. “Le prévenu a beaucoup varié dans ses versions. Il parle de gitans alors qu’il ne l’avait pas fait auparavant. Une analyse GSM montre qu’il a borné dans les Hauts-Pays entre 3h et 5 h. Pour aller à Saint-Ghislain, il ne faut pas passer par les Hauts-Pays.”

Le casier de Rudy fait état de 16 antécédents. “Il a une personnalité borderline, est impulsif et n’a pas hésité à se scarifier à la mort d’un proche.” Le ministère public signale qu’il ne se remet pas en question et a demandé 4 ans.

La défense a sollicité l’acquittement pour une partie des préventions. “Il ne sait pas conduire et n’a pas effectué de retrait avec les cartes.”

Pour les outrages et les menaces, elle demande le sursis probatoire. “Mon client a craqué et a replongé dans les mauvaises attitudes après le décès d’un proche.” Jugement le 28 mars.