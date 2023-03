La Ville de Péruwelz soutient financièrement la formation pratique au permis de conduire

Le conseil a aussi approuvé le renouvellement de la convention de partenariat entre l'ASBL Multimobil et la Ville dans le cadre de l'action Formation pratique au permis de conduire.

300€ à charge du candidat

"On sait que pour les personnes en réinsertion socioprofessionnelle, deux facteurs peuvent être des freins, le logement et la mobilité, a expliqué Vincent Palermo. Avec le PCS, on agit en proposant à ces personnes qui ont eu un accident de la vie de passer le permis pratique, celui qui coûte le plus cher d'ailleurs. En plus, les tarifs ont augmenté, il faut compter 852€ pour 20 heures de pratique. Sur ce montant, 552,5€ seront pris en charge par le plan de cohésion sociale et le candidat devra donc assurer le financement à hauteur de 300€".

Pour le bourgmestre, faire participer la personne au financement de son permis reste important afin de la responsabiliser : "Payer une partie de la somme doit constituer une motivation pour le candidat en réinsertion socioprofessionnelle, qui doit retrouver l'envie de travailler. L'obtention du permis pratique entre dans ce cadre. Il doit se dire: j'y ai contribué, j'ai participé au financement du permis. Psychologiquement, c'est important".