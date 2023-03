Le cortège costumé qui avait pris ses aises dans les rues du centre-ville a connu ses moments fastes, avant que l’événement ne se décline, depuis 2021, en un magnifique parcours artistique éphémère sur le RAVeL. Après deux éditions hautes en couleur agrémentées de masques et autres costumes vénitiens, le centre culturel de Leuze a pris le parti de délocaliser les festivités carnavalesques au sein du parc du Coron (rue de Condé).

La bobinette comme fil conducteur

Plus qu’un changement d’endroit, c’est une toute nouvelle formule qui est mise en œuvre cette année ; l’idée étant d’allier l’esprit du parcours expo des dernières éditions avec le jour de fête du traditionnel carnaval.

©-Eda

Le parc du Coron, véritable poumon vert du cœur de ville, s’éveillera en un imaginaire merveilleux autour de la "Bobinette enchantée". Un thème évocateur pour une ville qui tira, durant des décennies, sa renommée de l’activité de ses dizaines de bonneteries.

"Les équipes sont à pied d’œuvre depuis des mois. La Déco team s’est chargée de la création des décors, de la scénographie globale…, tandis que de multiples créations confectionnées par les enfants des Galipettes, des écoles, les résidents du Centre Émeraude (Péruwelz), de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu ou encore les participants de nos ateliers habilleront les lieux", précisent les chevilles ouvrières du centre culturel de Leuze.

Sur les arbres poussent de curieux objets

L’exposition des œuvres sera accessible dès ce samedi 4 mars jusqu’au dimanche 12 mars inclus. Aux quatre coins du parc, pas mal de réalisations titilleront votre curiosité à l’image de ces chaises colorées et autres parapluies suspendus ou accrochés aux arbres. Mention spéciale aux élèves de l’institut La Porte Ouverte à Blicquy qui ont donné vie à une araignée géante, avec l’appui de l’artiste plasticien Othmane Mekki Berrada.

Le samedi 11 mars, le parc du Coron revêtira davantage encore ses habits de fête à la faveur d’un riche programme d’animations qui ravira petits et grands enfants. Le public est attendu entre 14h et 17h sur le parcours, où déambuleront marionnettes, bonimenteurs, musiciens…, sans oublier la fée bobinette.

L’artiste et amuseur public tournaisien Xavier Sourdeau démontrera ses talents de magicien et de sculpteur de ballons. Avec son côté décalé, la fanfare bruxelloise The Funky Bodding ne manquera pas non plus de distiller sa bonne humeur aux visiteurs. Et pour varier les plaisirs, les familles pourront déguster les incontournables bobinettes, ces brioches aux pépites de chocolat qui se sont imposées comme une spécialité locale.