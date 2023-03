Péruwelz-Basècles : joli coup à plus de 100 millions pour Polaris

Heylen Warehouses fait partie d’Heylen Group, structure industrielle belge basée à Herentals. Il s’agit du premier projet du groupe en Wallonie, ce qui confirme son souhait d’expansion, lui qui est déjà actif en Flandre, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Portugal.

”Les parcelles d’une vingtaine d’hectares et en plus très accessibles comme celle-ci en bordure d’autoroute ne sont pas légion, assure Vincent Navez, d’LNG Associates, qui aide le groupe dans ses démarches et son développement. Voilà la raison pour laquelle Polaris réunissait tous les critères.”

Concrètement, les 300 emplois seront générés par les clients qui viendront investir le nouveau centre logistique. Ce dernier comprendra en fait deux bâtiments. “Le recrutement s’effectuera localement et pour justement appuyer le personnel des environs, un centre de formation aux métiers de la logistique sera même créé”, précise Vincent Navez.

Situé sous les deux éoliennes de Polaris, le nouveau centre fera l’objet d’une attention particulière en matière environnementale et d’un point de vue énergétique, avec par exemple récupération et utilisation des eaux de pluie. Les toitures seront recouvertes de panneaux photovoltaïques dont la production annuelle couvrira la consommation de 3 000 à 3 500 familles.

Fin du chantier en 2026 ?

Quand le projet sortira-t-il de terre ? “La demande de permis devrait être déposée début avril, après quoi l’administration wallonne aura 115 jours pour trancher, relève Vincent Navez. On peut espérer l’ouverture du chantier pour début 2024. Il prendra deux ans maximum.”

Pour Luc Vansaingèle, bourgmestre de Belœil, “ce zoning, on l’a attendu longtemps et l’inquiétude était de savoir si des entreprises allaient s’y intéresser. Cette implantation annoncée est donc une bonne nouvelle pour le développement économique de la région.”

Vincent Palermo, bourgmestre de Péruwelz, insiste sur les perspectives d’emplois à l’heure où de nombreuses sociétés doivent licencier. “On a ici un investisseur flamand qui a choisi la Wallonie picarde pour son premier investissement en Wallonie. Tout ne va pas si mal et nous devons être fiers de notre région. On se demandait si cette parcelle de 20 hectares allait trouver preneur et l’atout multimodal du site a fait la différence.”