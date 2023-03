Leuze : le Plan de cohésion sociale intensifie son soutien aux associations

Depuis peu, les bureaux du Plan de cohésion sociale sont hébergés au 2e étage du bâtiment Dujardin (rue d’Ath) où la structure retrouve des acteurs partenaires comme le Centre culturel ou la Maison de l’Emploi. Cette année 2023 est marquée par pas mal de nouveautés que nous vous présentons ci-après.

1.Constitutiond’une chorale intergénérationnelle

Les amusantes Sœurs Coquelicot ne sèment plus des graines de bonheur, de poésie et d’humour que dans les foyers mais aussi au home Destrebecq, où elles offrent de temps à autre une parenthèse enchantée aux résidents.

Avec leur ASBL récemment constituée (Graines de Coquelicot), les comédiennes Vinciane Geerinckx et Isabelle Baivier vont participer à la formation d’une chorale intergénérationnelle, à la demande des pensionnaires de la maison de repos. Des enfants des Galipettes, une maison d’accueil extrascolaire, se joindront aux personnes âgées pour faire vivre cette chorale.

2.Lancementd’un Alzheimer Café

Sous l’impulsion du Conseil consultatif communal des aînés, un Alzheimer Café va voir le jour. La première rencontre aura lieu le 24 avril à 14h dans le local du PCS, qui a apporté son soutien logistique et financier au projet.

Au préalable, un spectacle abordant cette maladie dégénérative, intitulé “Ce qui reste”, sera joué le 6 avril à 14h en la salle des fêtes de l’hôtel de ville.

3.Distributionde colis alimentaires

Chaque semaine, les bénévoles de l’association Saint-Vincent de Paul, qui migrera bientôt dans une ancienne cellule commerciale (La Méridienne) de la Grand-Rue, distribuent des colis alimentaires aux citoyens vivant sous le seuil de pauvreté. Mais les charges financières sont de plus en plus lourdes pour l’ASBL, dont les sources de revenus (dons et ventes de vêtements de seconde main) restent très limitées.

Les besoins au sein de la population sont grandissants et pour les épauler, le Plan de cohésion sociale a décidé d’intervenir en couvrant une partie de leurs frais. Les dépenses sont surtout liées à l’utilisation d’une camionnette, outil indispensable pour le transport et la distribution des vivres.

4.Soutienau Repair Café

Si ce projet, initié par des citoyens, n’est pas nouveau, la Ville de Leuze a donné son aval au PCS en vue de les soutenir, tant sur les plans logistique que financier, cette année. Un partenariat qui a du sens puisque la cohésion sociale et la solidarité entre les habitants font partie des axes de travail de la structure.