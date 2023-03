De Beloeil au bout du monde : Ilona et Cyrille voyagent au bout de leurs rêves

Le 17 janvier, ils ont pris le départ d’un tour du monde qui doit durer… deux ans. Ils avaient chacun une bonne situation, comme on dit, mais leurs envies étaient ailleurs.

"Nous avons décidé de partir il y a un an et demi. C’est le temps qu’il nous a fallu pour obtenir une réserve d’argent suffisante pour voyager durant environ deux ans, explique Ilona. Cyrille était assistant de direction et j’étais comptable. Le but est de ne jamais retourner à ces fonctions."

Le ton est donné et le couple a de la suite dans les idées. Des convictions aussi. "On n’a qu’une vie et c’est maintenant, donc on ne voulait pas attendre la retraite pour pouvoir en profiter. Surtout qu’à notre âge, on ne sait pas si on aura une retraite et s’il y aura encore des choses à voir et à apprécier vu l’urgence climatique, souligne Ilona. La routine, métro boulot dodo, entrer dans une case, maison mariage enfants, ce n’est pas pour nous. On veut voir le monde, découvrir d’autres cultures. Le confort auquel nous sommes habitués n’est pas la réalité et mènera l’humanité à sa perte."

Le plus possible dans les transports en commun

Évidemment, quitter leur famille respective n’a pas été facile. Les tourtereaux ne savent pas vraiment quand ils reviendront. Ils ont débuté par le Cambodge. "Un pays très souriant avec un lourd passé historique. Ensuite, il y a eu le Laos et ses paysages magnifiques. Maintenant, nous sommes au Vietnam. La différence de richesse entre ce pays et les deux précédents nous saute aux yeux, même si ça reste très pauvre par rapport à l’Europe. Malgré leurs difficultés, les gens sont adorables et très serviables", dévoile Ilona.

"Le Vietnam est déjà plus touristique mais la différence entre les infrastructures touristiques et les maisons des locaux est importante. Chez les particuliers, le confort reste sommaire. Par contre, on voit que les édifices religieux comme les temples ont fait l’objet de grandes rénovations", ajoute Cyrille.

Afin de réduire leur empreinte écologique, ils utilisent au maximum les transports en commun et passent les frontières, si possible, de manière terrestre. "Nous en sommes à notre troisième pays et nous n’avons pas encore repris l’avion depuis notre arrivée puisque ça n’était pas nécessaire, relève Cyrille. On voyage aussi très léger. Ce qui est dans notre sac à dos est notre maison désormais."

Un an en Australie

C’est ça, leur esprit baroudeur. Sans chichis. Ilona et Cyrille réservent leur logement une semaine à l’avance, voire pas du tout. "Dans des pays comme le Laos, il ne faut rien réserver. Quand vous arrivez, il y a beaucoup de guest houses. Si le logement ne vous convient pas, vous pouvez en changer."

Pour l’instant, ils logent dans une sorte de bungalow entouré d’une belle végétation.

La suite de leur grand voyage les mènera d’abord aux Philippines, puis en Indonésie et en Australie, pays pour lequel ils ont un visa d’un an. "Nous pourrons entrer et sortir de ce pays comme bon nous semble pendant un an, précise Ilona. Nous avons prévu de visiter un certain nombre de pays mais notre trajet n’est pas figé. On peut le modifier."

Justement, une rencontre avec deux Lyonnaises les a mis sur une piste qui devrait bousculer un peu leur itinéraire. "Elles nous ont parlé de la Polynésie et on aimerait aller y faire un tour, note Cyrille. Le Népal est paraît-il magnifique aussi et on se rendra sûrement dans ce pays pendant notre année en Australie, où nous devrions arriver en juillet."

D’ores et déjà, ils savent qu’ils ne pourront jamais reprendre leurs vies d’avant. "Nous allons travailler en Australie. Le job rêvé serait d’être dans une ferme afin d’apprendre à travailler la terre. Plus tard, le but est de s’expatrier et d’effectuer un job qui a un impact positif pour la planète. Par exemple, une ferme de permaculture au Costa Rica."

Ce n’est pas un hasard car, au Costa Rica, la préservation de l’environnement a été érigée en véritable politique.

L’Amérique du Sud sera aussi leur point de chute à un moment donné. "On peut y voyager facilement puisque là, le visa n’est pas nécessaire."

L’Argentine, la Bolivie et la Colombie figurent au menu. Le Pérou aussi, une fois que les tensions y seront apaisées.

Rendez-vous sur Instagram (espritsbaroudeurs) et sur Polarsteps, une application qui les suit constamment.