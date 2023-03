La propriétaire de la maison revenait d’une hospitalisation. Elle avait confié les clés de chez elle à une connaissance qui a permis à un individu d’occuper les lieux pendant l’absence de la dame sans l’autorisation de celle-ci. En revenant chez elle, cette femme s’est fait passer à tabac par l’inconnu qui avait squatté son habitation.

L’homme a dû répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Tournai. "Je ne me souviens plus des faits. J’avais consommé de l’alcool et de la drogue. Je me rappelle juste être monté à califourchon sur la dame, et lui avoir pincé le nez et couvert la bouche avec ma main pour l’empêcher de respirer. " Le prévenu ne donnera pas d’explication à son geste.

La victime a subi de multiples fractures dont certaines concernaient le sternum et les côtes. 2 500 euros de dommages sont réclamés.

D’autres personnes impliquées

L’individu conteste avoir porté des coups à la dame avant d’avoir tenté de la tuer, bien que le corps fût déjà ensanglanté à ce moment-là. "Des témoins disent que d’autres personnes étaient présentes dans la maison lors du passage à tabac", rappelle l’avocat de la défense.

Cependant une seule autre personne est prévenue dans cette affaire. Il s’agit d’une femme. Celle-ci est entrée dans l’habitation au moment des faits et a vu Monsieur sur le point d’achever sa victime. Ce dernier lui aurait même demandé d’aller chercher une corde. La femme a pris la fuite mais n’a pas appelé les secours directement. Elle en a parlé à plusieurs personnes avant d’intervenir. Elle est également poursuivie dans cette affaire pour non-assistance à personne en danger. À croire que les autres individus n’ont pas été identifiés ou retrouvés par la police.

Il risque sept ans de prison

Le procureur du roi requiert pour l’auteur de la tentative de meurtre sept ans de prison et un an pour la témoin des faits qui faisait défaut à l’audience.

L’avocat du prévenu a sollicité un sursis probatoire pour son client. "Monsieur est détenu préventivement depuis presque un an. Ses derniers antécédents datent de 2010. Sortir de prison lui permettrait de travailler pour indemniser la victime", a plaidé l’avocat.

Si la probation est accordée, Monsieur devra rechercher un emploi, suivre un traitement pour gérer son problème d’alcool et de toxicomanie, entreprendre une thérapie pour la gestion de sa violence, et surtout ne plus entrer en contact avec la victime.

Le jugement interviendra le 27 avril.