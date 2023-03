Lutosa : Alain Dufait quitte Cargill pour succéder à Alain Duranleau au poste de directeur général

Alain Dufait a quitté son poste de DG à Cargill pour rejoindre Lutosa. ©-Lutosa

”M. Dufait porte haut les valeurs qui font partie de l’ADN de Lutosa et nous sommes confiants sur le fait qu’il continuera à développer la forte croissance de Lutosa sur le plan international “, déclare Alain Duranleau, qui ne quittera pas l’entreprise puisqu’il a été promu à la présidence régionale de McCain pour l’Europe continentale, Lutosa et Van Geloven (fabrication de snacks).

Plus de 1000 travailleurs actifs à Lutosa

Âgé de 51 ans et domicilié à Malines, Alain Dufait prend les rênes des deux usines belges Lutosa, implantées à Leuze-en-Hainaut et à Sint-Eloois-Vijve (Waregem). Les deux sites emploient plus de mille travailleurs, dont 800 sont actifs à Leuze au sein du vaste complexe industriel du zoning du Vieux-Pont.

Lutosa est implantée dans plus de 146 pays, forte d’un savoir-faire de plus de quatre décennies dans la transformation de pommes de terre. Il y a dix ans, l’entreprise a renforcé son leadership en passant sous le giron du groupe McCain, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards de dollars canadiens. Ce rachat a notamment permis à Lutosa de prendre une tout autre envergure, au travers d’investissements colossaux chiffrés à plusieurs dizaines de millions d’euros. Parmi les plus gros projets réalisés, le plus emblématique est sans conteste la construction de la plus grande ligne de production de frites au monde, sur le site de Leuze pour un montant record de 100 millions €.