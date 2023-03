Willy Detombe (RPP) a remis le sujet sur la table au moment du vote de la dotation communale à la zone de police. "Elle était de 1 740 648€ en 2019 et atteint 2 242 085€, mais nous voterons positivement."

Le conseiller estime que les forces de l’ordre ne peuvent plus remplir leurs missions dans de bonnes conditions . "Les locaux sont vétustes, exigus et ne sont plus adaptés aux exigences actuelles de sécurité pour le personnel. Il n’existe pas de pièces de fouilles dignes de ce nom et l’accueil des victimes s’effectue dans des conditions lamentables. Il semble également que les cachots ne peuvent plus être utilisés car ils ne correspondent plus aux nouvelles normes, impliquant pour nos policiers de devoir conduire les délinquants soit à Tournai ou à Mons pour être placés en cellule."

Willy Detombe souligne que les agents sont dispatchés sur trois sites à Péruwelz: rue de la Buissière, de la Verrerie et à l’ancien bureau des travaux Petite Place. "Un lieu qui ne correspondait plus aux exigences pour le service urbanisme mais qui convient pour la police. Cherchez l’erreur."

La Herseautoise était une piste sérieuse et des travaux de sécurité y avaient été réalisés. Au final, c’est le CPAS qui occupe le bâtiment.

"Nous avons besoin d’un commissariat digne de ce nom. On avait même parlé de l’hôtel de Ville. Au niveau budgétaire, on est passé de 350 000€ en 2021 à 1 365 000€ en 2022 et puis à 1 million€ en 2023 pour l’aménagement d’un commissariat à la Maison de la citoyenneté. Il semblerait, d’après certaines rumeurs, que ce projet est mis aux oubliettes. Qu’en est-il ? Un million suffira-t-il ?"

Willy Detombe demande de convoquer lors du prochain conseil communal le chef de zone pour avoir un état des lieux de la situation.

Dimitri Kajdanski (PS) plaide pour que le sujet soit évoqué lors du prochain conseil de police. Il le sera.

Au conseil de police ce jeudi

Pour rappel, Bernissart a trouvé une solution pour son commissariat de proximité en achetant un bâtiment devant la maison communale. "Mais à Bernissart, il faut un bâtiment pour dix policiers maximum alors qu’à Péruwelz, ils sont au moins cinquante, a fait observer Vincent Palermo. Maintenant, ce dossier, on en parle depuis 2004. Nous sommes au pouvoir depuis 2019 et avons eu deux années Covid. Il faut le souligner. Ces derniers temps, les services n’ont pas ménagé leurs heures sur le dossier. Un million, ce ne sera pas assez. On ne va pas non plus débourser 3, 4 ou 5 millions, ce ne serait pas tenable. Nous avons des chiffres pour différentes options que nous étudions. Nous travaillons pour parvenir à une solution. Je réserve les détails des avancées dans le cadre qui convient, avec les représentants syndicaux."

Un point figure donc sur le sujet au conseil de police de ce jeudi. Les syndicats y seront très attentifs…