Belœil-Ath : le quotidien des usagers et des habitants chamboulé par les gros travaux sur la N527

Cinq mois de chantier

C’est le propre de ce type de chantier, qui s’étalera ici sur plus de cinq mois, les habitants des villages voisins ont à subir les dommages collatéraux qui en découlent.

Hausse du trafic, nuisances sonores, vibrations lors du passage de camions…, les impacts des déviations se font également ressentir dans le village leuzois de Blicquy. “Au premier passage d’un camion, toute la maison est réveillée, à 4h du matin”, déplore sur les réseaux sociaux une riveraine domiciliée le long de la chaussée de Brunehault.

La circulation n’est actuellement plus autorisée entre le carrefour d’Ellignies formé par la chaussée Brunehaut, les rues Neuve, des Combattants et la chaussée de Valenciennes (après Autreppe).

En théorie, les véhicules de moins de 3,5 tonnes sont notamment détournés vers Blicquy (à hauteur d’Ormeignies), tandis que le charroi plus lourd est dévié par la N526, en direction de Tourpes, ou vers la N7 afin de rejoindre Ath.

Sur le terrain, c’est une tout autre histoire puisque des citoyens se plaignent de la traversée de leur village par des poids lourds (sauf desserte locale).

Un flux de véhicules très dense

” On constate un accroissement du nombre de véhicules lourds qui s’engouffrent dans le village, tôt le matin et entre 18h et 20 h, confirme Christian Ducattillon, conseiller communal et habitant de Blicquy.

Par rapport au flux de voitures, il est aussi nettement plus élevé en raison des travaux sur la N527, ce qui crée un certain énervement. Le trafic est particulièrement dense aux heures de pointe sur la chaussée de Brunehault, qui relie Aubechies à Ligne, où les automobilistes sont, par endroits, à la queue leu leu. C’est une voirie où les conducteurs ont tendance à rouler vite et la situation s’est sans doute aggravée par le fait qu’ils veulent rattraper le temps perdu à cause des détours.”

La conseillère en mobilité de la Ville de Leuze a récemment pris contact avec la zone de police. Des contrôles seront réalisés afin de vérifier que les véhicules non autorisés à emprunter certaines voiries respectent bien la signalétique en place, nous dit l’échevin Nicolas Dumont.

Des analyseurs de trafic ont par ailleurs été installés en vue d’objectiver la situation (vitesse, charroi, dont celui lié aux camions de plus de 3,5 tonnes…).