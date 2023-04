"Un ami qui était en prison m'a fait pitié et je lui ai rendu ce service. Une femme est venue me chercher en voiture pour que j'aille larguer le paquet, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je pensais qu'il s'agissait de clopes".

La présidente sourit : "Vous vous moquez de moi, non? On largue un GSM, des armes ou des stupéfiants, rien d'autre".

En plus, le prévenu dit avoir agi de la sorte sans contrepartie : "J'ai fait ça gratuitement".

Le ministère public explique que le prévenu avait été vu près d'un véhicule stationné au niveau d'une station-essence. "Il avait donc été contacté par un ami à la prison de Leuze et une dame est venue lui apporter un paquet qu'il devait larguer. Les faits sont établis. Il y avait plus de 73 grammes. Monsieur est en état de récidive. Je pense que la peine d'un an de prison est justifiée, surtout pour des faits qui ont la prison pour cadre".

La défense a surtout fait mention de l'état de santé de son client : "Il a perdu du poids. Son incarcération ne se passe pas bien. Il doit partir en dialyse trois fois par semaine. Il a commis ces faits pour rendre service. C'était maladroit de sa part. Nous demandons le sursis probatoire".

Jugement le 11 avril.