Quevaucamps : un projet de 22 appartements sur le site de l’ancien dancing L’Amnesia

Ces derniers mois, l’appétit des promoteurs semble insatiable. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un œil sur les derniers gros dossiers d’urbanisme (50 logements au total) récemment soumis à enquête publique.

Des appartements sur le site de l’ancien dancing, à Quevaucamps

Le premier concerne la construction de 22 appartements, d’un seul tenant, le long de la rue de Tournai (N50) à Quevaucamps. Le terrain visé s’étend sur une superficie de 44 ares juste à côté du centre de fitness/wellness L’Escale, qui a été déclaré en faillite.

L’auteur de projet, la société basècloise Château Success, a l’intention de démolir l’ancien dancing L’Amnesia en vue d’y ériger son ensemble, très contemporain avec un bardage bois et jouant sur les nuances de gris au niveau des briques.

Peu d’impacts sur le voisinage

Une belle mixité de logements sera proposée sur trois niveaux : 8 appartements 1 chambre, 3 logements 2 chambres adaptés aux PMR, 5 autres comprenant 2 et 3 chambres ainsi qu’un appartement 4 chambres. Les futurs occupants profiteront d’un beau séjour d’environ 40 m2, ouvert sur la cuisine, et d’un balcon.

Seules deux habitations seront impactées par le projet, qui reprend l’aménagement d’un abri vélos et d’un jardin communautaire intégrant notamment une plaine de jeux à l’arrière de la propriété.

Sur le plan de la mobilité, 33 places de parking sont prévues en front de voirie.

Des maisons et deux blocs d’appartements à Belœil

Sur cette vaste prairie localisée à la rue d’Ath (Belœil), 10 maisons et 18 appartements pourraient sortir de terre. ©ÉdA

L’autre projet d’importance ayant fait l’objet d’une demande de permis pourrait sortir de terre sur une parcelle de 67 ares, le long de la rue d’Ath à Belœil. Sur cette grande prairie, 10 maisons mitoyennes (rez-de-chaussée + 1) et semi-mitoyennes (3 chambres ; rez + 2) ainsi que 2 blocs de 9 appartements (2 chambres, balcon…) sont envisagés au milieu du lotissement.

L’entreprise de construction SN Concept (Jurbise), également promoteur, mise sur des volumes de 100 à 150 m2 et des terrains allant de 3 à 7,5 ares pour les habitations. Une haie de charme en bout de parcelle et diverses plantations (peupliers, érables, hêtres…) agrémenteront les jardins.

Particularité du projet, qui inclut aussi un espace vert commun derrière les appartements, chaque logement sera recouvert d’une toiture plate. Une alternance de briques brunes et grises donnera du relief aux logements, dont les entrées seront entourées d’un bardage bois.

Le promoteur n’a pas non plus lésiné sur le nombre de places de stationnement, à savoir 2 par maison et 26 emplacements pour les immeubles à appartements.