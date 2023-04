Au tribunal après avoir fracassé un verre sur la tête du patron de la taverne Saint-Géry à Aubechies

”Nous discutions quand le patron est sorti d’une pièce et nous a crié dessus. Soi-disant qu’il n’entendait pas son four parce que nous faisions trop de bruit. Il nous a demandé de sortir. J’ai alors pris mon verre pour le finir pendant que les autres mettaient leur manteau et là, il s’est précipité. J’ai reçu un coup. J’ai tendu les bras avec mon verre pour me protéger et il a été coupé au visage. C’est involontaire.”

La présidente lui demande si elle a fait un doigt d’honneur au patron. “Je ne m’en souviens pas. Peut-être.” Pourquoi avoir voulu finir son verre alors qu’elle avait été mise à la porte ? La prévenue ne sait pas trop quoi répondre. “J’ai été poussée et je m’en suis tirée avec un œil au beurre noir.”

L’avocat du patron, qui s’est constitué partie civile, indique qu’on a frôlé le drame. “Il aurait pu perdre un œil. Mon client tient une taverne conviviale et travaille en famille. Il était 21 h 30 quand ces trois personnes sont arrivées, juste pour prendre un verre. Elles parlaient fort et ça perturbait tout le monde. Lui était dans sa cuisine et est intervenu. La prévenue s’est levée et l’a injurié. Elle a dit qu’elle finirait son verre et elle lui a fracassé sur la tête. D’autres clients ont dû intervenir pour lui faire lâcher prise. Elle était en furie. Elle le tenait par le tee-shirt et avait de la haine dans le regard. Il a eu 7 points de suture. Ce n’est pas un accident !”

De chaque côté, on avance des témoignages. Des photos du visage du patron ont été montrées. On peut y voir des traces manifestes. On a entrevu aussi des clichés de la prévenue avec son œil au beurre noir.

Le ministère public rappelle que le patron avait bien signifié aux clientes qu’elles pouvaient partir sans payer leur verre. “Il a eu une incapacité d’un mois. Le verre fracassé sur la tête, c’est bien dans le dossier. Je requiers 9 mois de prison.”

Pas un acte volontaire

L’avocat de Sylviane signale qu’elle a presque 60 ans et aucun antécédent. “Le patron est sorti de sa cuisine, s’en est pris aux trois clientes et leur a dit de ne pas payer et de sortir. Ma cliente a voulu finir son verre. Un témoin dit qu’il les a poussées et que ma cliente a résisté. Lorsqu’elle a claqué un verre sur lui, il la poussait. La violence a toujours fait peur à ma cliente. Elle a tendu les bras pour se protéger. Elle fait 48 kg et le patron 110. Quant au bruit, cet endroit est bruyant en général. Le caractère volontaire des coups n’est pas établi. Je demande son acquittement.”

La prévenue a accepté de se défendre du chef de coups involontaires. Son avocat a demandé la suspension. Jugement le 16 mai.