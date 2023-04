Travaux sur la N527 : un charroi bien plus dense dans le village de Blicquy

Il y a une quinzaine de jours, nous faisions écho des incidences de l’important chantier de voirie entrepris sur la N527, entre Ellignies-Sainte-Anne (Belœil) et Ormeignies (Ath). Pour rappel, les chaussées de Brunehaut, de Valenciennes et la rue du Pilori vont subir, durant plus de 5 mois, une rénovation de leur revêtement.