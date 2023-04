Leuze-en-Folie renouera avec son esprit de fête en centre-ville, le 30 avril (vidéo)

Au sortir de deux années blanches et d’une édition 2022 un peu laborieuse (mais courageuse de la part des organisateurs) sans sa traditionnelle braderie, ses commerçants…, Leuze-en-Folie retrouvera son âme le dimanche 30 avril.

Les contraintes sanitaires ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Tous les ingrédients qui ont forgé le succès de la manifestation sont donc à nouveau réunis : animations de rue (échassiers, jongleurs, cracheurs de feu…), spectacles, concerts, sans oublier le feu d’artifice se grefferont à la braderie sur et aux abords de la Grand-Place.

©ÉdA

”On est heureux de pouvoir revenir à une configuration classique de Leuze-en-Folie, dont l’objectif est de faire vivre le centre-ville et de mettre en valeur nos acteurs locaux (artisans, associations, commerçants, etc.) en leur permettant d’occuper des stands à des tarifs préférentiels”, souligne Maxime Seradni, cheville ouvrière des JLA, une ASBL qui englobe les différents mouvements de jeunesse de l’entité.

Gratuité des stands pour les commerçants et verres réutilisables

La relève de Leuze-en-Folie est assurée avec, notamment, l’arrivée de Julie Marin (présidente des JLA) et d’Audrey Lefevre (co-présidente). ©ÉdA

Vu les difficultés rencontrées l’an dernier (le rendez-vous avait dû être délocalisé sur un site fermé, au parking du Pont de la cure), l’organisation a décidé de faire un geste envers les commerces leuzois participants, qui bénéficieront d’un emplacement gratuit.

”Un pas en avant sera par ailleurs réalisé sur le plan environnemental en vue de réduire le volume de déchets dans les rues. Pour cette 32e édition, on va instaurer le système des gobelets réutilisables”, précise Julie Marin qui, à l’instar de son acolyte Audrey Lefevre, incarne la relève à la présidence des JLA.

Plus de 100 ambulants sont annoncés le 30 avril à Leuze-en-Folie, qui vibrera aussi au rythme d’une programmation artistique – en collaboration avec le centre culturel – et musicale aussi riche que variée.

©ÉdA

Que ce soit sur scène ou en déambulation dans les artères du cœur de ville, les quelque 5 000 visiteurs habituels retrouveront entre 17h et 1h des artistes résolument ancrés dans le territoire leuzois et des environs : Guillaume Jacobs, sculpteur de ballons, la troupe locale Team Dance Forever, le groupe de percussion urbaine Urban Dub, la Compagnie “Oui ! Mais…” (cirque aérien et gravure), l’école de cirque Carabistouille, la fanfare Zikadonf de Froidmont, Les Toufou’touflam et enfin la clique de l’amicale des pompiers de Leuze.

Côté musical, l’atelier “Let’s Rock” mis en place par le centre culturel ouvrira le bal à 18h en reprenant les classiques du rock, de la pop et du folk. La scène de la Grand-Place verra ensuite se produire le coverband tournaisien Patchwork, qui rend hommage aux plus grandes légendes du rock (U2, Freddy Mercury…).

Skarbone 14, une tête d’affiche explosive

©ÉdA

Le chanteur canadien Noé Talbot (folk acoustique), qui en est à sa 18e tournée européenne, assurera à 21 h 15 la première partie du concert de Skarbone 14, un groupe qu’il connaît bien puisqu’il a noué des liens d’amitié. Pour preuve, l’artiste sera accompagné, sur deux morceaux, par le bassiste de Skarbone 14, Jonathan Blondeel (alias Jon Beat).

La réputation de la tête d’affiche, qui écume les scènes belges et européennes depuis plus de deux décennies, n’est plus à faire avec son cocktail détonnant mêlant ska, rock, musiques du monde, punk et chanson française. Le groupe originaire de Leuze et du Tournaisis enflammera le public à partir de 21 h 45.

Habitué des chapiteaux de la région, le DJ leuzois T.O clôturera en beauté les festivités. Une 32e édition qui, une fois n’est pas coutume, ne manquera pas de piment grâce aux interludes musicaux du déjanté DJ Pourri.