Harchies : des banderoles pour sauver le bois d’Imbrechies visé par l’extension du zoning

Le message du collectif chapeauté par Alain Malengreau, volontaire chez Natagora et guide aux marais d’Harchies, est celui-ci : pas de création de zoning au détriment d’une forêt ancienne.

”C’est en particulier l’endroit visé qui nous pose problème, assure-t-il. Si la demande portait sur un autre site dans l’entité, nous n’aurions pas d’arguments à faire valoir ou en tout cas pas les mêmes qu’ici. Il y a deux vecteurs pour comprendre l’opposition au projet. Un, la perte de la biodiversité puisque cette forêt date d’avant la création de la Belgique. La structure de son sol fait qu’elle abrite de nombreuses espèces. La richesse de la biodiversité n’est plus à démontrer, tant au niveau de la faune que des arbres. Ici, c’est le chevreuil qui gère. Deux, la perte des services éco-systémiques que cette forêt rend. Parmi ces services, la forêt est un puits de carbone. C’est aussi un ilot de fraicheur durant les canicules. Ses zones humides régulent le cycle de l’eau. Enfin, elle fait office de mur antibruit et c’est un site de promenade et donc de bien-être.”

Alain Malengreau. ©Devaux

Cette action symbolique de pose de banderoles a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre, de porter le message. La finalité est d’obtenir au moins 1 000 signatures pour être entendu par la commission parlementaire compétente. “Nous en sommes à 700 environ en ce moment et elle court jusqu’à la fin juin, précise Alain Malengreau. La réflexion est aussi de se demander si ce type de développement est encore valable au 21e siècle. Les Occidentaux implorent les Congolais ou les promoteurs en Amazonie de préserver les forêts et ici, on veut en détruire une. Ce n’est pas cohérent. Ideta justifie cette demande par des besoins dans dix ou quinze ans. On se situe ici à la limite du champ d’action d’une autre intercommunale, Idea. Ne pourrait-il pas y avoir concertation entre les deux intercommunales ? Il existe un zoning à Hensies, celui de Dour se développe aussi. A Malmaison à Pommeroeul, on a également une prairie de 30 hectares appartenant au SPW. Bref, il y a des pistes à creuser.”

Au sein du groupe présent ce mardi, Philippe Godart, ex-agent du DNF. “Ce bois, autrefois privé, est devenu propriété de la Région wallonne et a été mis en gestion auprès du DNF, qui le gère depuis environ 20 ans, explique-t-il. Je crois savoir qu’au sein du DNF, l’opposition au projet est manifeste. On ne parle pas simplement de couper un arbre mais bien de changer l’affectation de cette zone.”

Retrouvez la pétition en ligne via https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=petition-detail&id=309