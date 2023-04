Liaison douce Pipaix-Leuze: le projet suspendu en raison de problèmes d’accès aux champs

Le ramassage des betteraves mis à mal

Que s’est-il passé alors que la Commune avait obtenu un subside de 300 000 € dans le cadre du PIWACY 2020-2021 (Plan d’investissement Wallonie cyclable) ?

"En déposant le dossier, réalisé en concertation avec le SPW, les cyclistes…, on a fait face à un gros pépin. Personne n’imaginait que l’accès des agriculteurs à leurs terrains, le long de la rue de Mortagne, poserait problème pour le ramassage des betteraves", explique l’échevin de la Mobilité, Nicolas Dumont.

Durant la période de récolte, les opérations sont exécutées depuis la voirie à l’aide de camions disposant, chacun, d’un bras de 6 m. Avec les aménagements prévus, le bord des champs serait trop éloigné de la rue de Mortagne.

Face à cette réalité énoncée par les exploitants des parcelles, aucune solution technique n’a pu être dégagée. Les autorités ont dès lors opté pour le report du projet.

Le subside réaffecté à un autre projet cyclable, à proximité de la piscine

"On a étudié l’ensemble des possibilités , sans succès, assure M. Dumont. Il était plus sage, vu le délai imposé par la Région, de prendre cette décision pour que le subside ne soit pas perdu et puisse être affecté à notre autre projet PIWACY: la création d’une piste cyclable entre les avenues Gosselain et de Loudun, avec une connexion vers la piscine."

Ce futur cheminement autour du quartier Bon-Air, du RAVeL et du bassin de natation est estimé à près de 280 000 €, en ce compris la pose de mobilier urbain et diverses plantations.

"Le trajet Pipaix-Leuze est extrêmement dangereux"

Une liaison entre le plus gros village de l’entité leuzoise et la ville de Leuze pourrait aussi être envisagée à partir du chemin Coco. ©EdA

Dans le chef de la minorité, Christian Ducattlllon (PS) et Baptiste Leroy (Écolo) insistent sur l’importance d’avoir une liaison cyclable entre Pipaix (1 500 habitants) et la ville, "afin de sécuriser un parcours qui est extrêmement dangereux."

"Il est bien malheureux que l’intérêt général et la sécurité des enfants qui se rendent à vélo à la gare ou à la salle de sport n’aient pas suffi à justifier d’accepter ce projet et les quelques contraintes opérationnelles qu’il imposait. On a privilégié l’intérêt particulier de quelques agriculteurs", regrette M. Leroy, en exhortant le collège à tout mettre en œuvre pour concrétiser la voie douce de la rue de Mortagne.

L’échevin Idées de la Mobilité abonde. "Ce tracé en faveur des modes actifs a été identifié comme une priorité du Plan communal de mobilité. Par la porte ou par la fenêtre, on devra trouver une solution afin de permettre aux Pipaisiens de rallier la ville de manière sécurisée."

Si les aménagements cyclables de la rue de Mortagne venaient à être abandonnés, une reconfiguration du chemin Coco pourrait constituer une alternative crédible, selon le maïeur Lucien Rawart et le conseiller Christian Brotcorne.