Un plan d’actions énergétiques mis sur pied par la commune de Beloeil : “Les citoyens ont aussi un rôle à jouer”

Le travail, initié par une commission consultative communale (transition énergie) associant des citoyens, a aussi pu aboutir grâce à l’implication d’une coordinatrice POLLEC. Quels éléments peut-on retenir de l’état des lieux énergétique et carbone du territoire et des fiches actions ?

Les émissions communales de CO2 ont chuté de 41 % en 12 ans

Les consommations énergétiques imputables au fonctionnement de l’administration communale (chauffage, éclairage public, équipements de bâtiments et matériel roulant) ont baissé de 12 % entre 2006 et 2018. La chute est plus significative pour les émissions de CO2 (– 41%). Une diminution liée notamment au développement des énergies renouvelables à Belœil qui représentaient déjà, voici 5 ans, 28 % des besoins de l’entité.

De gros projets en vue d’améliorer l’empreinte énergétique

Installation de bornes de rechargement pour les véhicules électriques, passage au LED pour tous les bâtiments communaux, pose de 500 m2 de panneaux solaires…, les projets sont légion.

Les travaux de rénovation énergétique projetés, avec une échéance à 2026, au niveau du Centre culturel, du gymnase de Stambruges, du hall sportif de Basècles et de l’académie de musique de Quevaucamps permettront aussi de réduire l’empreinte environnementale. Les économies pour ces bâtiments sont estimées à 86 t de CO2 par an.

Le conseiller de la minorité Pour l’Avenir, Valentin Malfait, a émis des réserves sur la véracité des chiffres évoqués dans le Plan d’actions.

”Si l’on s’en réfère à l’objectif européen de diminution des émissions de C02 de 55 % à l’horizon 2030, on aurait déjà fait, en 2018, les trois quarts du chemin sans efforts. Je suis aussi interpellé par les données des gaz à effet de serre : 3,7 tonnes par an par habitant à Belœil alors que la moyenne wallonne est de 10,2 tonnes.”

”La participation citoyenne a fait défaut”

Le gros point noir se situe, selon Valentin Malfait, dans la gestion du conseil consultatif transition énergie, “qui a fait fuir la plupart des habitants impliqués dans la construction des actions proposées. Depuis août 2022, il n’y a eu que trois réunions. À la dernière, il n’y avait plus que 3 citoyens. J’espère que la participation citoyenne sera à l’avenir mieux encadrée”, dit-il.

L’échevin Anthony Basilico a admis des “petits problèmes “au niveau de l’organisation de cette commission, mais il y a des circonstances atténuantes.

”Nous étions tenus par des délais très courts et la charge de travail de la coordinatrice POLLEC (Politique locale énergie climat) était conséquente. Si les réunions ont été espacées dans le temps, c’est pour qu’il y ait plus de contenu à chaque rencontre. On va remotiver les troupes en tentant de redynamiser le comité.”

”Un combat collectif avec les citoyens”

Les idées émises par les membres du conseil consultatif transition énergie sont-elles suivies par la population, s’interroge le bourgmestre Luc Vansaingèle (PS). “Ce qui compte, c’est l’avis de l’ensemble des citoyens. On a très peu de prise sur les objectifs privés. Arrivera-t-on à convaincre les Belœillois de limiter leur empreinte énergétique ? C’est un combat collectif.”

Pierre-Marie Sprockeels (CAP Belœil) a plaidé pour l’organisation d’une rencontre ouverte aux Belœillois, en présence de la coordinatrice POLLEC et des représentants de la commission. Le maïeur a semblé adhérer à cette suggestion.