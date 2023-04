Un verger partagé et un rucher installés sur un terrain communal au croisement du chemin de la Nature et de la rue des Préaux : voilà les deux projets retenus et financés dans le cadre du premier budget participatif de 4 000 € mis en place par la commune de Bernissart.

"Ce projet, c’était pour embellir le coin. Le terrain, il a d’abord fallu le nettoyer car il était délaissé". ©EdA

”Ces projets ont donc été menés par des citoyens et citoyennes de l’entité. En mars 2022, l’administration communale avait reçu neuf propositions, indique Maud Wattiez, échevine de la Participation citoyenne. Suite à une évaluation, deux d’entre elles ont été retenues : le verger partagé et un rucher. Près d’une trentaine d’arbres ont été plantés. Le Parc naturel et la Fondation rurale de Wallonie nous ont soutenus dans la démarche, tandis que les enfants encadrés par l’ASBL Animation Préau ont été sensibilisés à la préservation de l’environnement. Ils ont conçu des messages en ce sens sur des affichettes”.

Jacques Dubois, dont la ferme se situe à quelques mètres seulement du terrain et Laurent Betenheuser, de la section Apicole de Blaton, ont été les deux chevilles ouvrières de ces projets. L’échevine les a remerciés. “Des séances d’éveil à la vie apicole pourront être organisées sur le site. Quant aux fruits qui pousseront sur les arbres, ils seront à la disposition des visiteurs. Il s’agit de hautes tiges et il faudra donc une bonne échelle pour y accéder. Pour accentuer l’aspect convivial de l’endroit, une table de pique-nique a été aménagée”, précise Maud Wattiez.

Vol nuptial

”Ce projet, c’était pour embellir le coin. Le terrain, il a d’abord fallu le nettoyer car il était délaissé. Les ronces l’avaient envahi, enchaîne Jacques Dubois. On retrouvera des pommiers, des poiriers, des pruniers, des cerisiers et également un chêne. Il faudra certainement attendre quatre à cinq ans avant que les arbres ne donnent réellement”.

Deux ruches ont été installées au fond du terrain. Les abeilles devraient s’y sentir comme des poissons dans l’eau… “Dans la première ruche, on retrouve l’abeille noire. On voulait implanter l’abeille locale, explique Laurent Betenheuser. Dès que la première ruche sera dans une bonne production d’ici un mois, je développerai une deuxième ruche. La reine a été conçue le 3 avril à partir d’un œuf d’une autre reine. Elle est née sur ce terrain le 18 avril. Elle va rester sur le site, j’en suis persuadé. Elle n’a plus qu’à le découvrir. Elle est en train d’effectuer son vol nuptial pour y rencontrer les bourdons sur un espace d’un ou deux kilomètres. Une fois qu’elle sera rentrée, elle ne sortira plus et pourra pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour.”

Voilà qui préfigure une vie riche sur ce site dévolu aux citoyens.