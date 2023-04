Dieudonné en spectacle pirate dans un village de Péruwelz : “Il n’y avait aucune raison de refuser sa venue”, soutient la propriétaire de la salle

Preuve de la tension qui régnait autour du one-man-show de Dieudonné, ses avocats Henri Laquay et Michel Degrève étaient présents dans la salle, prêts à faire face aux forces de l’ordre. L’homme de 57 ans a récemment adressé des “excuses à la communauté juive”, lui qui a été condamné à de nombreuses reprises pour injures racistes et antisémites, provocation à la haine et à la discrimination, apologie du terrorisme…

Lorsque le polémiste s’est produit à la Ferme de Bouchegnies, la consigne à respecter était claire pour les spectateurs : pas question de prendre des photos ou de filmer une partie de la représentation.

Des invitations privées pour le public

La propriétaire du magnifique domaine péruwelzien, accessible à la location pour divers événements (mariages, communions, anniversaires, réunions de famille, etc.), était à l’étranger au moment des deux représentations. Malgré la mauvaise réputation de l’humoriste, Brigitte Vanhemmens dit avoir assuré ses arrières.

”Le manager de Dieudonné a pris contact avec nous afin de louer une salle pour deux dates. Les choses ont été très claires dès le départ, nous confie-t-elle. D’après les échos entendus, notamment d’un ami personnel qui était présent, le spectacle s’est déroulé dans un esprit respectueux, sans qu’il y ait le moindre débordement. Avant sa venue, j’ai reçu des documents des avocats de l’artiste stipulant qu’il n’était pas interdit de spectacles (sic). Et de mon côté, j’ai pris mes renseignements pour être certaine que tout était en ordre.”

La gestionnaire de la Ferme de Bouchegnies, à Wasmes-Audemez-Briffoeil, ne voit pas en quoi l’événement pose un quelconque problème : “A partir du moment où le signataire du contrat de location respecte l’endroit et les conditions de sécurité, que voulez-vous que je fasse ? Il n’y avait aucune raison pour refuser la tenue de la manifestation. C’est sur base d’invitations personnelles que les gens se sont déplacés, de surcroît dans un lieu privé. Les moeurs ont beaucoup changé ces dernières décennies et même si Dieudonné est un humoriste assez cash, il a tout à fait le droit de s’exprimer. C’est sa liberté en tant qu’artiste. Si les gens ne l’aiment pas, ils sont libres de rester chez eux.”

”Ce n’est le rôle de la police de faire la sécurité lors d’un événement privé”, affirme le bourgmestre de Péruwelz

Contacté par nos soins, le bourgmestre de Péruwelz n’a pas été avisé de l’arrivée de l’humoriste français mais il avait entendu des bruits circuler quant à sa présence dans la région. “Aucune demande officielle n’a été formulée, indique Vincent Palermo. Ce qui m’importe, c’est la sécurité de la population. Ici, c’est à l’appréciation de l’exploitante de la salle. Il n’y a rien à faire sauf si l’événement crée du désordre sur l’espace public. Ce n’est pas le rôle des services de police de s’occuper de la sécurité d’un lieu privé. Il y a des agents de sociétés spécialisées qui sont là pour ça.”

Dieudonné M’Bala M’Bala n’hésite pas à contourner les multiples interdictions de ses spectacles pour continuer sa tournée. En juillet dernier, un show pirate avait été organisé sur le parking des ascenseurs de Strépy-Thieu.