Budget participatif à Leuze : un nouvel appel lancé aux citoyens

Depuis plusieurs années, la Ville de Leuze alloue un budget participatif (NDLR : la Jeunesse de Blicquy était le premier lauréat pour l’aménagement d’une aire de jeux et de rencontres sur le site de l’ancien musée). Ce dispositif permet aux groupements d’au moins cinq habitants, domiciliés dans l’entité, et associations de s’impliquer directement dans la vie de leur commune en présentant un projet au bénéfice de la communauté. Une enveloppe de 10 000 € est inscrite au budget ordinaire 2023 et sera, idéalement, répartie entre plusieurs projets.