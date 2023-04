”En plus de la météo désastreuse qu’ont dû affronter les participants, un autre danger les attendait, à savoir l’état de la route. La sécurité lors d’une course cycliste est quelque chose de primordial. Malheureusement, des chutes ont eu lieu à certains endroits du circuit à cause de l’état de la chaussée, a assuré le conseiller. Lorsque ce genre d’événement a lieu, nous proposons qu’une équipe composée d’un membre de l’organisation et de vous-même aille parcourir le tracé du circuit afin d’identifier si des interventions sont nécessaires pour sécuriser l’état de la chaussée. Accepter notre proposition, c’est assurer la sécurité des coureurs et c’est soulager notre bourgmestre du poids des responsabilités qui lui incombent en cette matière.”

Oui à la concertation

Yves Wuilpart a d’abord confirmé que la météo n’était pas bonne. “Je me suis renseigné auprès des deux responsables de la course. Ils n’ont pas mis en cause la commune. Des coureurs ont par contre mis en cause les organisateurs, conscients de leur responsabilité. Aucune demande du club n’a été adressée au service Travaux. Par contre, le service Travaux avait pris l’initiative d’aller sur le parcours pour reboucher les petites ornières huit jours avant la course. Les organisateurs sont passés eux aussi pour colmater quelques défauts. Bien sûr que nous sommes favorables à la concertation avec les organisateurs avant les courses” L’absence de joint entre deux plaques de béton semble être à l’origine du problème.

”Les bénévoles sont allés acheter à leurs frais des sacs de tarmac pour combler les nids-de-poule, a ajouté Jean-Philippe Régibo. Le service Travaux a fait son boulot mais peut-être qu’il serait bon de lui demander de passer non pas une semaine avant la course mais au plus près du jour de la course car en quelques jours, la situation peut changer. Le club de Bury est réputé. Il est chapeauté par l’équipe Intermarché-Wanty, qui fait partie du milieu professionnel. De nombreux coureurs flamands viennent sur Bury. Après la course, les parents ont interpellé les organisateurs.”

Vincent Palermo, le bourgmestre, a souligné que si les organisateurs observaient quelque chose à l’avenir, le service travaux de proximité interviendra.