©ÉdA

Des plantes livrées “brutes”, qui sont ensuite travaillées pour offrir au public de superbes créations mises en scène aux quatre coins du château de Belœil. Et comme à l’accoutumée, les nombreux visiteurs de ce premier week-end restaient admiratifs face aux 17 compositions florales réparties en diverses catégories : petites équipes, grandes équipes, école, prix du public et jeunes espoirs.

Les artistes floraux qui disposent de deux jours pour réaliser leurs créations : “Le camion livreur arrive le mercredi matin. Les créateurs ont ainsi le mercredi et jeudi pour sculpter leurs bouquets en agençant dans la limite du possible les diverses pièces du Château”, commente Lili Clément, organisatrice de cette édition 2023 aux côtés de Marie Maréchal, Marie-Christine D’Hoker, Daïla (stagiaire) et bien entendu sous la houlette de la famille des Princes de Ligne.

Jusque dimanche inclus

Depuis le début de l’aventure qui date de 1986, l’exposition amaryllis connaît toujours un franc succès, avec des visiteurs venus de toute la Belgique. L’organisation a toutefois évolué avec le temps : “À l’origine les créations étaient proposées par Marie Maréchal et Geert Pattyn grâce aux stocks” invendus” de notre partenaire de toujours, la maison Berbée Amaryllis. Ensuite, en 2012, l’idée d’orienter l’exposition vers une forme de concours est née. Depuis l’année dernière, la catégorie” jeunes espoirs” a fait son apparition”, détaille Lili, aussi guide de l’exposition.

Plus de trois décennies qui ont ancré cet événement comme un incontournable de la région et bien au-delà notamment auprès des amoureux du monde floral.

L’expo est encore accessible jusque dimanche inclus, de 10 à 18h. 15 € (7,5€). 069/68 94 26