Péruwelz : L’opposition dénonce une décentralisation des services publics au détriment des villages

La crèche “Le Nid d’anges”, autrefois basée rue Paul-Henri Spaak à Wiers, a déménagé vers la Roë (Péruwelz). Le collège a dès lors proposé au conseil communal de mettre en vente l’immeuble et a sollicité une estimation auprès d’un notaire. La mise à prix est de 180 000 €. “Nous avions mis comme échéance de la vente la date du 30 juin mais nous avons décidé de la rendre possible jusqu’au 15 septembre pour laisser la possibilité à un maximum de candidats acquéreurs. Le prix est plus que raisonnable”, a signalé le bourgmestre.