Panneaux solaires sur les bâtiments communaux à Péruwelz

”Il y en aura à la Herseautoise, à la Maison de la citoyenneté, où il y en a déjà et où on va étoffer, à la Verte Chasse et au home Petit Gobert”, a expliqué Vincent Palermo.

Le point a été présenté en urgence et accepté à l’unanimité après une suspension de séance demandée par le PS. “Un petit mail pour nous avertir aurait été le bienvenu”, a commenté Dimitri Kajdanski. Ce dernier a demandé qui allait se charger de l’installation.

”Neovia, qui avait réalisé une étude de faisabilité, s’en chargera, de même que de l’entretien. Ce système fonctionnera avec des compteurs intelligents. Nous allons recueillir le surplus de consommation pour l’utiliser ensuite sur d’autres bâtiments communaux, a poursuivi le bourgmestre. Nous avons analysé plusieurs bâtiments susceptibles de pouvoir accueillir ces panneaux solaires et par exemple, les locaux de l’hôtel de Ville, rue Albert 1er, ne s’y prêtaient pas. Ce ne serait pas rentable”.

Économies de 2 millions sur 25 ans

Au plan financier, au total des différents bâtiments, la Ville aura 340 000 € à payer. “On paiera les travaux sous forme de rente, par exemple une rente pour la Herseautoise de l’ordre de 17 600 € sur 15 ans. À côté de ça, on autoconsomme et on ne paiera plus la facture d’électricité, a assuré le bourgmestre. On remettra même le surplus sur d’autres bâtiments.

On peut tabler sur 2 millions d’économies sur 25 ans. Ce serait dommage de ne pas adhérer à ce projet. Mais ce n’est pas un chèque en blanc non plus. Il y aura une convention. Dans cette convention, on accepte une marge de surcoût éventuel de maximum 5 %. Pas plus.”

Georges Hocq (MR), président du CPAS, a fait remarquer que “rien que pour la Herseautoise, le retour sur investissement sera de 20 000 € par an. Donc oui, c’est rentable”.

Pour Willy Detombe (RPP), “ce sont des intercommunales qui gèrent, donc c’est malgré tout rassurant.”

Luc Rigaux (PS) a soulevé la question du recyclage de ces panneaux, qui ont une durée de vie d’une vingtaine d’années. “On doit préparer ça dans nos budgets”, a répondu le bourgmestre.