Les amaryllis du château de Belœil ont charmé plus de 7.000 visiteurs

Une fois n’est pas coutume, le charme a opéré dans cet écrin d’exception, magnifié par plus de 6.000 amaryllis issues de la Maison hollandaise Berbée.

Cette 11e édition du concours fut, de l’aveu de pas mal de visiteurs, de très haute volée. Le prince Henri de Ligne arborait légitimement un large sourire à l’heure de dresser le bilan de cette manifestation phare du Domaine de Belœil.

” Il y a vraiment de quoi se réjouir, tant de la qualité des compositions florales mises en place par les participants que de l’atmosphère générale. Le taux de fréquentation a été très bon avec plus de 7.000 entrées.

Outre les visiteurs individuels, nous avons accueilli bien davantage de groupes touristiques que les années précédentes”, nous dit le fils de Michel de Ligne, propriétaire de ces lieux qui ont traversé les générations depuis le XIVe siècle.

La météo ensoleillée dont on a pu profiter durant la première semaine des vacances de printemps n’est pas étrangère au succès de l’expo-concours Amaryllis. “On a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Je pense également que la bonne promotion de l’événement par les médias et sur nos supports digitaux (site internet, page Facebook…) a joué un rôle important”, assure le prince Henri.

L’institut d’enseignement spécialisé de Frasnes-lez-Buissenal a décroché deux prix, remis par le jury et le public. ©– Eda

Pendant toute la durée de l’exposition, les visiteurs ont eu l’opportunité de désigner leur composition “coup de cœur”. Le premier prix a finalement été décerné à “Moments Subtils”, qui regroupe des fleuristes originaires de Bruxelles. Avec ses œuvres d’art florales dans la salle à manger, dont un flamboyant chemin de table orné d’amaryllis rouges, l’équipe s’était déjà démarquée des autres concurrents (catégorie grandes équipes) en récoltant la majorité des suffrages du jury d’experts.

Du côté des régionaux, on épinglera la très belle performance des élèves et professeurs de l’institut spécialisé de Frasnes-lez-Buissenal, qui ont terminé à la 3e place dans les votes du public.

Du côté de l’escalier anglais du château, leurs magnifiques sculptures de fleurs et de bois tressé ont aussi fait mouche auprès des membres du jury (lauréats dans la catégorie écoles). Chez les jeunes espoirs, mention spéciale à Courtney Cocu, élève du centre éducatif Saint-Pierre (Leuze), qui a raflé le 3e prix pour sa création composée de 20 amaryllis.