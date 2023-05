Alors qu’il sortait d’un bar et qu’il reprenait sa voiture, Darius avait, pour une raison qui demeure floue, pris un sens interdit, finissant sa course entre des barrières Nadar qui avaient été disposées par la commune pour délimiter les terrasses. “J’ai perdu le contrôle du véhicule et je me suis retrouvé à contresens. J’ai glissé, dit Darius. Je n’avais pas vu le sens unique. Je n’étais pas bourré.”

Une jeune fille s’en est tirée avec quelques blessures et une grosse frayeur. “Les conséquences pour ma cliente auraient pu être plus graves. Elle venait de sortir du bar et fumait avec une amie en se tenant à une barrière. Le prévenu l’a percutée et elle est tombée. Le caractère volontaire de son geste est indéniable.”

L’avocat de la jeune fille explique qu’il venait d’y avoir une échauffourée dans le bar impliquant le prévenu. “Le ton était monté et monsieur avait quitté le bar. Un témoin dit qu’il a ensuite foncé sur les gens. Un deuxième témoin assure qu’il voulait causer des dégâts. Il a démarré de la gare vers le bar en fonçant vers les barrières.”

Le ministère public est dubitatif aussi à propos des explications de Darius, qui prétend avoir glissé. “D’autant plus que monsieur semble avoir fait preuve d’une grande maîtrise. Il est parvenu à passer entre les barrières Nadar et les façades de la rue sans les accrocher.”

Selon le ministère public, il savait très bien ce qu’il faisait. “Il en voulait à certaines personnes avec lesquelles il avait eu un souci dans l’établissement et a voulu causer des dégâts aux gens qui étaient en terrasse. Il a foncé dans un passage étroit. Il voulait causer un préjudice important. L’intention homicide est manifeste. Je réclame 4 ans.”

La défense réfute l’idée de la tentative de meurtre. Elle soutient que son client a juste perdu le contrôle de son véhicule et évoque des coups et blessures involontaires. “Il s’était pris la tête avec des gens. Il y a un doute. Si vous estimez que les coups sont volontaires, alors retenez aussi qu’il n’y a eu aucune intention homicide. Nous demandons le sursis simple.”

Jugement le 25 mai.