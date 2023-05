Les majorettes de Huissignies célèbrent 60 ans de passion

Disparues depuis dans bon nombre de fanfares, les majorettes affichent pour leur part une santé éclatante à Huissignies. Le peloton en compte désormais quarante dans ses rangs, faisant ainsi la plus grande fierté de la société musicale et de celle d’Augustin Davister, le canne major à l’origine du succès.

Une belle et longue histoire due à la volonté et au travail d’un homme resté à la tête de ce groupe jusqu’en 2012. Une belle et longue histoire aussi synonyme de discipline, de rigueur et de passion, des conditions sans lesquelles les majorettes de Huissignies n’auraient pu atteindre le degré d’excellence qui enchante les spectateurs des nombreuses parades annuelles.

Remplacé par sa fille Angélique, et ensuite Tiffany Guerez, Augustin Davister peut désormais compter sur Michael Demarbaix pour accompagner un groupe cher à son cœur.

Gala inédit

Après le 120e anniversaire de la fanfare organisé en mai 2022, voici venu le temps des festivités consacrées aux 60 ans de passion des majorettes locales.

Programmées les 19, 20 et 21 mai prochains dans les infrastructures de la salle de La Marcotte, les réjouissances débuteront en fanfare le vendredi à 19h par un concert de gala regroupant les majorettes actuelles et quelque soixante anciennes pour un show interprété au départ d’une vingtaine de morceaux. L’entrée, fixée à 15€, est disponible en prévente au prix de 10€. Verre de l’amitié et soirée "apéro des majorettes" animée par Dj Frisko clôtureront cette première journée.

Samedi 20 mai dès 6h, place à l’habituelle brocante de la fanfare dans les rues du Pluvinage, Augustin Melsens et Joseph Lizon. Des rues animées, comme d’autres dans le village, par l’école de musique de la fanfare communale accompagnée de Pélot et Pélette, de Zante et Rinette, les quatre géants de Maffle. Le soir, retour en la salle de la Marcotte pour un "blind test" (20h) et une soirée Dj Frisko (23h).

Le dimanche 21 mai à 11h, est prévu le deuxième temps fort avec le cortège d’une centaine de majorettes dans les rues du village. Les actuelles sociétaires, accompagnées des anciennes, y défileront en fanfare sous la conduite d’Augustin Davister, leur canne major de cœur.

À 12h, le repas du 60e sera précédé d’un concert de l’école de musique et des élèves de l’éveil musical. Quant à l’après-midi, un concert de la royale philharmonique de Moustier (14h), le spectacle de François Claude (15h) et un show de Jessie Jess & Dina Fame (16h) se succéderont avant une soirée karaoké venant clôturer des festivités placées sous le signe de la convivialité.

Infos et réservations: 0496/631 059 ; "facebook": royale fanfare communale de Huissignies.