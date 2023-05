Selon nos informations, il s’agit d’un homme domicilié à Leuze, né en 1965.

Le trafic ferroviaire a été immédiatement interrompu et les passagers du train (ligne 94) ont été débarqués.

Sur place, ont été déployés une ambulance et le balisage de la caserne de Leuze, un véhicule de commandement, le SMUR d’Ath ainsi que des véhicules de la police locale et des chemins de fer.

Un large périmètre de sécurité a été installé tout autour de la gare. Une bâche blanche a été déployée en vue de protéger la zone d’intervention.

La SNCB a informé ses voyageurs que la circulation ferroviaire entre Ath et Tournai est interrompue et que des retards ainsi que des suppressions de trains étaient possibles, pour une durée indéterminée. “Nous conseillons de voyager via Mons “, a indiqué le gestionnaire, qui a fait appel à un bus de remplacement pour les navetteurs bloqués en gare.

À la famille et aux proches de la victime, notre journal présente ses plus sincères condoléances.