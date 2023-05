Une (nouvelle) occasion de découvrir la belle avancée du projet des scouts péruwelziens, en quête d’un nouveau local pour accueillir leur unité. Et après des années de travail, la 287e approche du but : “La démolition de l’ancien local a eu lieu durant l’hiver, sur une période de 3-4 mois durant laquelle se sont alternés bénévoles et entreprises spécialisées. Aujourd’hui, l’espace est prêt à accueillir son chalet de près de 100 m2, début juillet. Le subside de Région wallonne ainsi que nos économies ont permis de donner un coup de boost à cette initiative qui nous tient à cœur”, se félicite Jean-Pierre Bris, Président de l’unité.

À monter de toutes pièces

La dernière ligne droite ne s’annonce toutefois pas de tout repos pour l’organisation péruwelzienne. En effet, le nouveau local devra être monté manuellement, de toutes pièces : “Les premières palettes arriveront début juillet. Ensuite, les adultes de l’unité ainsi que tout bénévole voulant faire partie de l’aventure, mettront la main à la pâte afin d’assembler ce chalet de 100 m2. Nous espérons avoir fini pour la rentrée de septembre. Quoi qu’il en soit, les règles érigées en échange du budget accordé par la Région wallonne nous imposent d’avoir fini le travail en octobre”, détaille le Président.

Venez constater l’avancement de vous-même aux côtés des membres du groupement créé en 1962, qui vous attendent donc nombreux ce mercredi 17 mai, veille de l’Ascension, afin de profiter d’un apéritif local et convivial dont ils ont le secret.

Pour la suite, la 287e Unité des Scouts et Guides Pluralistes de Péruwelz vous accueille le dimanche 2 juillet à l’occasion d’un tournoi de pétanque.