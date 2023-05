Callenelle: la société Saluc, championne du monde de snooker

Si l’entreprise n’est pas en lien direct avec Luca Brecel, elle était bien entendu représentée lors de ces mondiaux. Et pour cause.

"Nous étions sponsors. Notre directeur commercial et notre responsable marketing étaient présents. On peut affirmer à 200% que Luca Brecel a été titré en utilisant nos billes, assure Yves Bilquin, COO (directeur opérationnel) de Saluc. Maintenant, même si nous sommes très heureux de voir qu’un Belge a décroché le titre mondial, nous sommes peu en contact avec les joueurs. Nous ne voulons pas faire de prosélytisme vis-à-vis d’une nationalité en particulier. Nous souhaitons rester neutres. Nous ne sommes donc pas en contacts direct avec Luca Brecel. Notre politique a toujours été de soutenir aussi bien les fédérations officielles et le secteur associatif que les organisations privées de tournois".

Entretenir l’image d’excellence

Il est difficile de quantifier au plus près les retombées qu’aura le titre mondial de notre compatriote sur l’entreprise, mais Saluc en retirera surtout des bénéfices en termes d’image. "Quand le ressortissant d’un pays gagne, ça relance toujours l’intérêt pour la discipline et la pratique de celle-ci, explique le COO de Saluc. L’effet immédiat à ce niveau est certain. Concernant notre activité dans le pays, les retombées seront quand même modestes puisque nous exportons plus de 98% de notre production. Ce titre va néanmoins participer à entretenir l’image d’excellence que nous avons en Belgique et dans le monde".

En matière de boules de billard, la société Saluc est omniprésente. Elle représente 85% du marché mondial et exporte dans plus de 100 pays. N’importe quel grand tournoi se joue, sauf exceptions, avec les billes produites à Callenelle. "Pour le snooker, nous atteignons même 95% du marché mondial", indique Yves Bilquin.

Alliance de leaders

C’est sous la marque Aramith que Saluc produit et commercialise ses billes. La résine phénolique spécifique avec laquelle elles sont conçues fait toute la différence par rapport à la concurrence chinoise.

Cette résine made in Callenelle possède des caractéristiques qui la rendent plus solide et moins perméable aux éclats et aux rayures que celles des concurrents.

"Nous sommes très intégrés verticalement, ajoute Yves Bilquin. Autrement dit, ça signifie que nous produisons nous-mêmes la matière première. Nous restons avant tout une industrie chimique. Nos concurrents achètent et transforment. Nous, nous fabriquons tout. Ils ont donc moins la maîtrise du produit. Notre gamme est large et nous fabriquons aussi des billes industrielles, utilisées notamment dans les clapets anti-retour et les trackballs".

En réalité, Saluc fait partie d’un groupe qui englobe trois leaders mondiaux, chacun dans sa discipline. "Il y a Iwan Simonis à Verviers, entreprise spécialisée dans les draps de billard, que ce soit pour le billard carambole, le pool américain et d’autres disciplines.

Enfin, la société anglaise WSP Textiles est leader mondial en ce qui concerne les draps de snooker labellisés Strachan. WSP est aussi active dans la fabrication des feutres pour les balles de tennis", précise le COO.

Bref, une alliance de leaders.