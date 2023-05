Leuze : les anciens wagons ont disparu du paysage, dans le quartier de la gare (vidéo)

Les navetteurs et la population leuzoise s’étaient habitués à leur présence et pour cause puisque ces anciens wagons faisaient partie du paysage depuis des décennies. C’est non sans un petit pincement au cœur que d’aucuns ont assisté ce lundi à l’enlèvement des deux véhicules “stationnés” à la rue du Seuwoir, à quelques centaines de mètres de la gare de Leuze.