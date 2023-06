Bilan positif pour la caserne de Blaton après un an de fonctionnement

Le public s'est déplacé en masse. ©Devaux

”Il y a quelques mois, nous avions organisé une journée poste ouvert après avoir reçu de nombreuses demandes pour visiter nos locaux, souligne le capitaine Lionel Hanuise. Il s’agissait donc uniquement de faire visiter la caserne et nous avions accueilli plus de 1.000 personnes. Ce samedi, c’était donc à proprement parler notre première journée portes ouvertes.”

Le grand déménagement vers Blaton s’était effectué début mai 2022. Après une grosse année de fonctionnement, le bilan tiré par le capitaine Hanuise est positif. “Nous sommes à 5.300 interventions ambulances et pompiers et toujours dans l’état d’esprit d’avoir 10 personnes à la garde. En termes d’effectifs, nous sommes 4 officiers professionnels et 3 volontaires. Le personnel est composé de 48 pompiers professionnels et de 129 pompiers au total. Après un an, on peut dire que ça tourne. Le personnel se montre disponible et nous pouvons compter aussi sur des volontaires particulièrement motivés.”

Les pompiers ont assuré le spectacle. ©Devaux

Le poste de Blaton fait partie intégrante du réseau de postes de la zone de secours de Wallonie picarde et vient renforcer si besoin les autres secteurs. “Nous sommes par exemple intervenus ce samedi dans l’entité d’Antoing et également à Pipaix où nous sommes venus avec l’essentiel des véhicules présents sur place.”

Une alerte retentit pour une intervention à Neufmaison, dans l’entité de Saint-Ghislain. “Preuve que nous sommes appelés aussi dans certains cas à intervenir avec nos collègues sur la zone Hainaut-Centre vu notre proximité géographique.”

La caserne de Blaton s’engage aussi dans des partenariats, comme avec Ipalle, qui a installé un bac de compostage. “La philosophie, c’est que nos pompiers soient formés au compostage par les agents d’Ipalle. Au final, c’est du gagnant-gagnant.”

"La piste nordique est opérationnelle"

En passant par le portail latéral, nous débouchons sur la piste nordique qui est désormais opérationnelle pour s’y entraîner. Réalisée avec des copeaux de bois, elle fait environ 300 mètres, dont une partie ombragée, et comporte quelques agrès. Le seul hic pour l’instant, c’est que l’accès pour le grand public est possible aussi mais assez délicat. Il se situe jute avant la caserne en venant de Quevaucamps le long de la nationale mais il faut escalader la rambarde de sécurité.

La piste nordique a été aménagée. ©Devaux

”Nous aimerions aménager un sentier à partir de la route située à l’arrière du site. Ce sentier longerait notre clôture. On va voir avec l’agriculteur dont la parcelle jouxte la caserne ce qu’il est possible de faire, confie le capitaine Hanuise. L’objectif serait aussi de gérer le site de manière durable, par le biais de l’écopâturage par exemple et en installant des ruches. Tout ça sera à présenter et à négocier en fonction des budgets.”