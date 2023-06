Des patients de l’hôpital psychiatrique Saint-Jean de Dieu (Leuze-en-Hainaut) exposent à la bibliothèque de Frasnes

Un regard sur elles-mêmes

L’expo frasnoise, qui sert un peu de test auprès du public, avant d’être présentée dans plusieurs villes du pays (dont Bruxelles, et Namur, dans le cadre de la Semaine de la Santé mentale du Crésam) se compose, outre ces citations et plusieurs dessins mis en évidence, de trois beaux livres de format A3 proposant, pour l’un une série – évidemment très hétéroclite – d’autoportrait réalisés par les patients ; d’autres sont associés, dans un deuxième recueil, à des témoignages retraçant les difficultés dans leur vécu quotidien, leurs relations sociales, leur rapport à la maladie et à l’hôpital ; le troisième est la présentation de l’équipe soignante pluridisciplinaire, également en dessins et en mots, et du projet entamé en 2018 par le Club des artistes. Certains ont créé leur autoportrait, mais n’ont pas désiré témoigner et inversement, d’autres n’ont pas nécessairement voulu associer leur témoignage à la peinture.

Un document audio d’une demi-heure, reprenant les interviews en intégralité, complète le tout. Les questions ont trait aux difficultés du lien, à l’isolement, aux inadaptations, à la perception ce qui est mis en place pour aller vers un mieux-être, et à une évocation de leur avenir.

”L’idée est née lors de la pr éparation d’une journée Portes ouvertes où on s’était demandé comment faire découvrir au public le Mazurel, qui est un centre d’admission de court à moyen séjour accueillant des patients souffrant de troubles psychotiques divers, de troubles relationnels, de l’attention…, explique Mme Hostie. Nous avons tenté de répond re à cette question en mettant en lumière les personnes en soins, en leur proposant de poser un regard sur elles-mêmes et de se questionner sur ce qu’ils vivent ou ont vécu, sur ce qu’ils attendent de l’institution, de la société, et sur la manière dont ils envisagent l’avenir et une ouverture vers l’extérieur.”

Expression et dépassement de soi

L’exposition est le résultat de ce travail “de longue haleine et de grande confiance”. Il présente le Mazurel en impliquant directement les personnes hospitalisées : “Il y a eu un fort engouement des patients, pour ce projet. Ils ont tous quelque chose en commun et ont découvert qu’ils n’étaient pas seuls à rencontrer ces problèmes, poursuit l’animatrice. C’est ce qui est puissant dans ce travail, qu’ils ont apprécié de faire. Cela les a aidés. Ils ont su mettre des mots, parlé de ce qu’ils ressentaient à une personne, en l’occurrence moi, qui n’est pas une soignante, comme ils pourraient le faire à quelqu’un de l’extérieur. Ils se sont ouverts au grand jour dans ce sens-là, mais en gardant toujours une certaine retenu puisqu’il ne s’agit bien sûr pas d’une thérapie en soi “. Au niveau artistique, tout le monde n’a pas les mêmes dispositions au départ, certains se sentant moins à l’aise, mais Pierrette connaît les techniques pour les aider : “J’essaie toujours dans ce que je propose comme activités que ce soit accessible à tous d’une manière ou d’une autre, qu’on ait des capacités ou pas. La technique est là pour faciliter le travail.”

Délier les mains et les langues des personnes hospitalisées, “leur faire partager leurs souffrances d’être humain, avec leur force et leur vulnérabilité”, n’était pas gagné d’avance. “Se représenter et/ou parler de soi est déjà très compliqué. Le regard des autres l’est encore plus. Ce qu’ils ont fait est très courageux. Ils se sont dépassés au fond”, commente Pierrette Hostie. L’exposition se distingue en mêlant arts plastiques et expression orale, esthétique et réflexion, interrogeant à la fois la patientèle, le personnel soignant et la société.

En conclusion, “c ette initiative aura permis de créer un lien entre les personnes ayant participé. De leur faire se sentir moins seul face à la pathologie, affronter le regard des autres, se sentir capable… Et leur accorder une appartenance et une reconnaissance. Leur propos offre au public une meilleure compréhension des difficultés mentales.”

”Le Mazurel”, à voir jusqu’au 15 juin à la bibliothèque communale, rue de la Fauvette 11 à Frasnes-lez-Buissenal. 069 86 66 07.