Elodie Passel a quitté son domicile lundi vers 16h40 à bord d’une Skoda Kodiaq noire immatriculée 1-BAW-008. Elle mesure environ 1m80, est de corpulence moyenne et était vêtue d’une robe bleue courte avec des motifs de fleurs au moment de sa disparition. Elle possède un tatouage représentant une libellule au niveau de la nuque, une rose à la cheville droite et une phrase sur la cuisse droite, précise encore l’avis.

Son fils, Pierre Aerts-Passel, est mince, a les cheveux blonds et les yeux bleus. Il était vêtu d’un short et d’un T-shirt clair avant de disparaître.

Il est demandé à Elodie de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Quiconque a des informations sur Elodie Passel et son fils Pierre peut prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300 ou via le numéro gratuit de Child Focus 116.000. Les témoignages peuvent aussi être envoyés par courriel à avisderecherche@police.belgium.eu.