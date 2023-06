Un tronçon de la N7 va être fermé durant un mois à la circulation, entre Tournai et Leuze

Les travaux de réfection, prévus de longue date et dont le coût est estimé entre 150 000 € et 200 000 €, ont été lancés sur la bande condamnée à la circulation. Avec deux mois de retard sur le timing initialement avancé par le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry, la faute à “des conditions climatiques défavorables.”

Ceci étant, les équipes s’attelant à la rénovation complète du coffre de la voirie, sur 80 cm de profondeur, n’ont pas chômé depuis la seconde quinzaine de mai.

La bande neutralisée libérée vers la mi-juin

Le revêtement du tronçon concerné (NDLR : peu après le carrefour de la chaussée de Tournai et de la rue de Melles, en direction de Tournai) a été enlevé par l’entreprise en charge du chantier, qui s’attaque désormais à la seconde phase.

”On est occupé à préparer le terrain pour l’empierrement avant de couler les fondations puis l’asphalte”, précise un ouvrier rencontré sur place. La voie devrait être libérée vers la mi-juin.

Si vous devez rallier Tournai ou Leuze via la N7 ces prochaines semaines, prenez vos précautions en raison des perturbations attendues dans le cadre d’un autre chantier.

Des travaux qui coûteront 1,4 million € à la Région

La fin de la rénovation de la partie affaissée de la chaussée coïncidera en effet avec le démarrage de travaux bien plus conséquents à Pipaix.

”Une opération consistant à réhabiliter les couches supérieures de la N7, dans les deux sens, sera entreprise à partir du 19 juin, pour une durée d’un mois”, explique Mme Winandy, porte-parole de la SOFICO.

La Région wallonne a débloqué une enveloppe de 1,4 million € pour refaire ce tronçon de 1,5 km entre le pont Festu et la jonction entre la chaussée de Tournai et l’avenue de la Libération (à hauteur du passage à niveau).

Quels itinéraires de déviation avant le pont Festu ?

Les grandes manœuvres permettront de racler le revêtement, en bien mauvais état par endroits, puis de poser deux couches d’asphalte. Au volant, il s’agira de se montrer patient compte tenu des embarras de circulation occasionnés par le chantier.

”Nous avons décidé de maintenir le trafic dans un seul sens de circulation, pour les automobilistes se dirigeant vers Tournai. Il ne sera donc plus possible de rejoindre Leuze par la Nationale. Des discussions sont en cours avec la Commune afin de déterminer les itinéraires de déviation les plus judicieux.” Une réunion se tiendra très prochainement à ce sujet.