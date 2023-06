Un corps repêché dans le canal entre Hautrage et Pommeroeul

Ce lundi après-midi, c’est un promeneur qui a donné l’alerte. “Ce lundi vers 14h15, une personne à vélo circulait le long du canal et a remarqué un vélo abandonné. Elle a alors regardé dans le canal et a vu le corps. Elle a appelé la police. L’endroit se situe à la limite entre la zone de police Boraine et la zone de police de Péruwelz”, a indiqué Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi, à nos confrères de Sudpresse.